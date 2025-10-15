Uskok optužio zaposlenicu županije za uzimanje mita

Uskok je, nakon provedene istrage pokrenute u ožujku ove godine, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 52-godišnje zaposlenice Zadarske županije zbog primanja mita za izdavanje građevinske dozvole.
Okrivljenicu terete da je, u razdoblju od 3. do 7. prosinca 2024., kao voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata gradnje i uporabu građevina Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdala građevinsku dozvolu na zahtjev jednog trgovačkog društva.
Okrivljenica je, nastavlja Uskok, nakon izdavanja građevinske dozvole od direktora trgovačkog društva kao protuuslugu uzela 500 eura.
