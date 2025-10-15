Oglas

građevinske dozvole

Uskok optužio zaposlenicu županije za uzimanje mita

author
Hina
|
15. lis. 2025. 14:24
USKOK N1
N1

Uskok je, nakon provedene istrage pokrenute u ožujku ove godine, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 52-godišnje zaposlenice Zadarske županije zbog primanja mita za izdavanje građevinske dozvole.

Oglas

Okrivljenicu terete da je, u razdoblju od 3. do 7. prosinca 2024., kao voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata gradnje i uporabu građevina Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdala građevinsku dozvolu na zahtjev jednog trgovačkog društva.

Okrivljenica je, nastavlja Uskok, nakon izdavanja građevinske dozvole od direktora trgovačkog društva kao protuuslugu uzela 500 eura.

Teme
Uskok korupcija mito

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ