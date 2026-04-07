USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg načelnika Općine Višnjan

Osim toga je okrivljenik, od početka lipnja 2020. do 9. ožujka 2021. u Višnjanu, kao načelnik Općine, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi, nakon što je u lipnju 2020. u ime Općine jednom društvu naložio izradu procjene vrijednosti svoje nekretnine, a u prosincu 2020. u ime Općine istom društvu naložio izradu Elaborata s osiguranjem dokaza o zatečenom stanju pošljunčanog puta na dijelu svoje nekretnine uz procjenu vrijednosti radova vraćanja puta u prvobitno stanje, 14. prosinca 2020. Vijeću podnio zahtjev za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine s dvije nekretnine u njegovom su/vlasništvu. Pritom se pozvao na Sporazum zaključen između Općine i njega kao vlasnika nekretnine o osiguranju zemljišta za izgradnju prometnice kao pravni osnov za zamjenu nekretnina, znajući da Sporazumom kao predmet zamjene nije predviđena jedna njegova čestica, kao ni cijela općinska čestica te znajući da su njegove nekretnine niže vrijednosti od općinskih nekretnina. Nakon što je Vijeće prihvatilo njegov zahtjev i donijelo Odluku o zamjeni nekretnina, okrivljenik je donio Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojom je prihvatio vlastitu ponudu. Potom je 12. veljače 2021., protivno Sporazumu i interesima Općine, sam sa sobom zaključio Ugovor o zamjeni nekretnina na temelju kojeg je Općinski sud u Pazinu proveo upis prava vlasništva na nekretnini u cijelosti u njegovu korist. Na opisani način je stjecanjem protivno Sporazumu cijele čestice vrijedne 1.189,86 eura te razlikom vrijednosti zamijenjenih nekretnina od 4.229,20 eura, sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od 5.419,07 eura na štetu Općine.