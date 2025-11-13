Uskoro počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2025. počet će u ponedjeljak, 17. studenoga, za sve korisnike koji primaju naknadu putem računa otvorenih u poslovnim bankama.
Oglas
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nacionalnu naknadu za starije osobe primit će ukupno 19.126 korisnika, od čega je 80,33 posto žena i 19,67 posto muškaraca. Za isplatu je iz Državnog proračuna osigurano 2.941.345,25 eura.
Od 1. siječnja 2025. iznos nacionalne naknade za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Tko ima pravo na nacionalnu naknadu?
Pravo može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina i ima prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva. Uz taj osnovni uvjet, moraju biti ispunjeni i dodatni, zakonom propisani kriteriji:
- osoba ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
- mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti 309 eura, što je dvostruki iznos nacionalne naknade
- osoba ne smije primati zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
- ne smije imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
- ne smije biti primatelj uzdržavanja temeljem ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, osim ako je pokrenut postupak raskida, utvrđenja ništetnosti ili poništenja ugovora.
Od kada pravo vrijedi?
Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi propisani kriteriji.
Za korisnike mirovine pravo počinje od prvog dana nakon obustave isplate mirovine, dok korisnici zajamčene minimalne naknade stječu pravo od prvog dana nakon prestanka korištenja te naknade.
Kako podnijeti zahtjev?
Zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku, i to:
- osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta,
- preporučenom poštom,
- ili elektroničkim putem kroz sustav e-Građani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas