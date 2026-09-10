Bačić: Prihvatio bih spalionicu na Korčuli

"Mi smo uvjereni da to ide najbrže što može. To je prva faza. Paralelno s njom provodimo aktivnosti na prekrivanju zakopanog otpada. To je ta najveća količina od 33.000 tona otpada koji je zakopan u zemlju. Tu je i opasan i neopasan otpad. Mi ćemo to prekriti prije velikih jesenskih kiša kako ne bi došlo do daljnjeg procjeđivanja otrovnog otpada u tlo pa u vode", kazao je Bačić.