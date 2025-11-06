Splitska policija privela još šest napadača koji su upali na večer srpskog društva u Splitu

Splitska policija uhitila je ukupno devet osoba koje povezuje s incidentom u splitskom kotaru Blatine-Škrape, gdje je grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture.
"U odnosu na događaj od 3. studenog na području Splita, do sada je dovršeno kriminalističko istraživanje nad devet osoba za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su ostvarili obilježja kaznenih djela Nasilničko ponašanje opisano u članku 323 a st.2. i Povreda slobode izražavanja nacionalne pripadnosti opisano u članku 126. st.1. u svezi čl. 87. st. 21. Kaznenog zakona", navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske te dodaju:
"Tri osobe (rođ.1971, 1966 i 1995) su jučer uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, a šest osoba (rođ. 1997, 1966, 1986, 1982, 1977 i 2002) je danas tijekom dana predano pritvorskom nadzorniku."
Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
Incident se zbio u ponedjeljak oko 18.30 sati samo pola sata prije početka manifestacije Dana srpske kulture koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.
U objekt kotara upala je grupa mladića koji su zahtijevali da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije jer se "odvijanje programa ne može događati u mjesecu obilježavanja pada Vukovara".
U to vrijeme se u prostoriji nalazilo osam djevojaka i mladića, članova KUD- a, te nekolicina starijih ljudi koji su bez pogovora napustili objekt. Navodno su mladići, od kojih su neki imali kapuljače na glavi, uzvikivali "Za dom spremni".
