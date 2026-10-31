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Oglasila se policija

Užas kod Kutine: Pijani muškarac ubio vlastitog psa

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N1 Info
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31. lis. 2026. 11:51
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pu sd policija
PU splitsko-dalmatinska

Policijski službenici Policijske postaje Kutina su dovršili kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja.

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Njega se sumnjiči da je u četvrtak, 29. listopada, na kutinskom području, pod utjecajem alkohola, nanio ozljede svome psu od kojih je pas naknadno preminuo.

Uhićen je i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

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Teme
kutina ubijanje psa zlostavljanje životinja

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