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Užas kod Kutine: Pijani muškarac ubio vlastitog psa
Policijski službenici Policijske postaje Kutina su dovršili kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja.
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Njega se sumnjiči da je u četvrtak, 29. listopada, na kutinskom području, pod utjecajem alkohola, nanio ozljede svome psu od kojih je pas naknadno preminuo.
Uhićen je i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.
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