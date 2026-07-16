ekskluzivni intervju
Nadbiskup Uzinić za N1: Pitanje je koliko je djelovanje nekih političara moguće nazvati katoličkim
Peti Mediteranski teološki susreti u Lovranu bili su prilika za razgovor našeg Hrvoja Krešića s njihovim domaćinom, riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. Naglasio je kako je propovijedanje mira i dijaloga u vremenu rata jedini način da postignemo i živimo mir
"Razgovaramo o miru u vremenu rata i mislim da to nije potrebno dodatno objašnjavati jer živimo u vremenu Trećeg svjetskog rata u dijelovima, kako ga je je nazvao papa Franjo. Sve se više naoružavamo umjesto da tražimo puteve dijaloga i mira i zato je važno imati susrete poput ovoga. Ide se u drugom smjeru u odnosu na onaj u kojem ide ovaj svijet, hrvatsko društvo kao i druga društva u većini", istaknuo je nadbiskupMate Uzinić i dodao kako su naivni oni koji misle da naoružanjem mogu postići mir jer to naoružanje prije ili kasnije postane sredstvo rata.
"Rat nikad nije rješenje"
"Čim dozvolimo da ratom možemo riješiti neke probleme koje postoje među nama, mi smo, zapravo, već na putu prema ratu i zato je važno ići drugim smjerom. Rat nikad nije rješenje, rat je uvijek pogreška, gubitak, a dijalog - koji se mora i nakon rata dogoditi - može već sada donijeti preduvjete da imamo trajan mir. Trebamo razgovarati, čuti jedni druge, razumjeti jedni druge i misliti da se tako može sačuvati mir nije naivno. Jedino se tako mir može živjeti i nakon rata se samo tako može mir postići. Čemu početi rat, ako možemo postići mir prije nego rat počne", kazao je Uzinić.
"Mir je potrebno propovijedati vlastitim životom"
Na pitanje Hrvoja Krešića kako živjeti mir u današnjim nesigurnim vremenima i vremenu brzog tehnološkog napretka, nadbiskup Uzinić je odgvorio da je "mir potrebno propovijedati vlastitim životom, izborima koje činimo, načinom na koji živimo" te da u tome trebamo biti ustrajni.
"Prošlu sam nedjelju iskoristio parabolu o sijaču i sjemenu koje većinom pada na neplodnu zemlju, ali jedno je zrno palo na plodnu zemlju. Papa Lav je u jednoj godini donio preko 400 izjava u miru, nisu donijela ploda, ali neka su, vjerujem pala na plodno tlo i vidjet ćemo njihove plodove. Tu su mladi iz 40 različitih vjerskih tradicija - vjerujem da će oni biti novi sijači mira. To je put, jedino tako možemo mijenjati ovaj svijet – da se sami promijenimo i da postanemo poticaj promjene u drugima", istaknuo je Uzinić.
"Sudbina proroka"
Na pitanje kako podnosi brojne kritike, koje dolaze i iz vjerskih krugova, zato što nerijetko ide "kontra struje", riječki nadbiskup je kazao kako je to "sudbina proroka".
"U svakom vremenu i društvu oni koji su pokušavali govoriti istinu onima koji istinu nisu željeli čuti, imali su problema. To je sudbina proroka. Na kraju krajeva, zar Isus nije završio tako zato što je govorio ono što nisu željeli čuti. Željeli su da im on, kao Mesija, govori što žele čuti, da bude onakav kakvim su ga oni zamislili, ali on nije bio takav i zato su ga odbacili", rekao je Uzinić.
Smatra da brojne kršćanske crkve danas "žele prilagoditi Isusa sebi umjesto da sebe prilagode njemu, a kad se to dogodi, događa se odbacivanje Krista".
"Moj interes je dobro hrvatskog društva i Katoličke crkve u Hrvatskoj"
"Imao bih problem kad u svojoj savjesti ne bih bio miran i kad bih ono što činim, činio zbog nekih svojih interesa, promocije. Ali ja nemam osobni interes. Moj interes je uistinu dobro hrvatskog društva, dobro Katoličke crkve u Hrvatskoj i njezina poslanja da navješćuje autentičnog Isusa Krista - ne onoga koji će se svidjeti, nego onog Krista kakav jest i koji nam kaže, između ostaloga, kad je u pitanju neprijateljstvo i ratovi, da ljubimo i svoje neprijatelje", istaknuo je.
Dodao je da nemamo alternativu i da naši neprijatelji ne smiju ostati neprijatelji, nego moramo pokušati ponovno i u neprijatelju vidjeti brata i sestru.
"Nemamo alternativu"
U kojem smjeru ide ovaj svijet, upitao je Krešić.
"Ne bih želio biti pesimist. Mi propovijedamo Krista koji je znak nade za čovječanstvo, iako se nekad čini da stvari nisu dobre, ja mislim da je ono sjeme koje je zakopano u zemlju Isusu Kristu, sposobno i danas donositi stostruk plod, samo je potrebno da se pretvorimo u plodno zemljište i omogućimo Isusu da njegova poruka i spasenje mogu doći do svakoga" , odgovoiro je riječki nadbiskup.
U onome što govore i čine kardinali Cupich i Nemet vidi podršku onome što on čini u hrvatskim okvirima.
"Nije ni njima lako uvijek da budu proroci, ali nemamo alternativu,. Ako nećemo mi, posebno mi koji imamo posebnu odgvornost u Crkvi, tko će to činiti? Ono što nam svima daje osobitu snagu je i činjenica da imamo u posljednje vrijeme pape koji nas u tome prethode", kazao je.
Poruka političarima
Objasnio da propovijedaju Krisotove poruke, evanđelje i ono što su rekli pape našeg vremena, a naglasio je kako se prva enciklika pape Lava XIV. nažalost tumači samo s naglaskom na ono što kaže o umjetnoj inteligenciji.
"Ta je enciklika puno više od toga, ona je sažetak socijalnog nauka i za taj problem i za naše vrijeme, ali tema mira i rata je jedna od bitnih tema. Preporučujem svima da je uzmu i u njoj pokušaju naći nadahnuće. To posebno vrijedi za one političare koji za sebe kažu da su katolici, a ponekad je pitanje koliko je njihovo djelovanje moguće prepoznati kao katoličko", zaključio je Uzinić.
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