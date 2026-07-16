Nadbiskup Uzinić za N1: Pitanje je koliko je djelovanje nekih političara moguće nazvati katoličkim

"Razgovaramo o miru u vremenu rata i mislim da to nije potrebno dodatno objašnjavati jer živimo u vremenu Trećeg svjetskog rata u dijelovima, kako ga je je nazvao papa Franjo. Sve se više naoružavamo umjesto da tražimo puteve dijaloga i mira i zato je važno imati susrete poput ovoga. Ide se u drugom smjeru u odnosu na onaj u kojem ide ovaj svijet, hrvatsko društvo kao i druga društva u većini", istaknuo je nadbiskupMate Uzinić i dodao kako su naivni oni koji misle da naoružanjem mogu postići mir jer to naoružanje prije ili kasnije postane sredstvo rata.