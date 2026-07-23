Oglas

uhićen šegota

Oglasio se Josip Varvodić: Ovo je težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Pozivam Dragana Primorca...

author
N1 Info
|
23. srp. 2026. 12:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Istrazitelji dovode uhicenog Damira Segotu u pretres ureda u HOO. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon što je u četvrtak uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, a USKOK provodi pretrage i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, priopćenjem se oglasio Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Oglas

Prenosimo ga u cijelosti:

"Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu.

U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta.

Ne želim komentirati rad istražnih tijela niti prejudicirati ishod bilo kojeg postupka. Vjerujem da će institucije Republike Hrvatske svoj posao obaviti neovisno i profesionalno.

Međutim, činjenica da se istražne radnje provode nad najvišim izvršnim dužnosnicima zbog sumnji u najteža koruptivna djela pokazuje da je ugled naše krovne sportske institucije ozbiljno narušen. Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta.

Sportaši, njihovi treneri i klubovi zaslužuju instituciju koja će im biti oslonac, a ne dodatni teret. HOO je mnogo veći od bilo kojeg pojedinca i ne smije biti talac ničijih osobnih postupaka niti slabosti sustava.

Kao kandidat za predsjednika HOO-a vjerujem da hrvatski sport zaslužuje odgovorno, transparentno i vjerodostojno vodstvo.

Svaki kandidat za ovu funkciju danas mora jasno pokazati s kim gradi budućnost hrvatskog sporta.

Zato me iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje.

Nakon današnjih aktivnosti institucija možemo se legitimno zapitati: je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj?

Izbor predsjednika HOO-a mora biti proveden dostojanstveno, transparentno i u duhu fair-playa, uz potpunu neutralnost izvršnih struktura HOO-a.

Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa. Pred delegatima Skupštine HOO-a 29. srpnja nije samo izbor novog predsjednika. Pred njima je odluka o tome hoće li Hrvatski olimpijski odbor nastaviti dosadašnjim putem ili otvoriti novo poglavlje utemeljeno na odgovornosti, transparentnosti i vjerodostojnosti.

Vrijeme je za promjenu", napisao je.

Razvoj događaja uživo pratimo OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
damir šegota hoo hrvatski olimpijski odbor josip varvodić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ