Oglasio se Josip Varvodić: Ovo je težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Pozivam Dragana Primorca...

Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa. Pred delegatima Skupštine HOO-a 29. srpnja nije samo izbor novog predsjednika. Pred njima je odluka o tome hoće li Hrvatski olimpijski odbor nastaviti dosadašnjim putem ili otvoriti novo poglavlje utemeljeno na odgovornosti, transparentnosti i vjerodostojnosti.