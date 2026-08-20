Oglas

gašenje u tijeku

Aktiviran SRUUK! Zbog požara kod Primoštena građanima na mobitel stigle SMS poruke

author
N1 Info
|
20. kol. 2026. 15:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
3.6.2023., Zagreb - Prva poruka upozorenja - Uvođenje novog Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) Photo: Zoe Sarlija/PIXSELL
Ilustracija: Zoe Sarlija/PIXSELL

Zbog požara koji gori kod Primoštena, aktivirao se SRUUK, a građanima je došlo upozorenje na mobilne telefone

Oglas

Zbog požara u Primoštenu građanima u okolici stiglo je upozorenje na mobitele, aktivirao se SRUUK.

"Zbog požara u naseljima oko Primošten Burnji, slušajte upute vatrogasaca i policije te postupajte po njihovim zahtjevima", stoji u SMS poruci.

Radi požara u blizini naselja Prhovo, Dolac, Podgreben u sastavu Primoštena Burnog, upućuje se stanovništvo da slušaju upute vatrogasaca i policije i postupaju po njihovim zahtjevima, pojašnjavaju.

SRUUK je aktiviroa županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

U jednom trenutku bile su ugrožene kuće, ali su ih uspjeli obraniti. Na terenu je 55 vatrogasaca, a četiri kanadera gase požar iz zraka.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
požar požar kod primoštena sruuk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ