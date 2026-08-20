gašenje u tijeku
Aktiviran SRUUK! Zbog požara kod Primoštena građanima na mobitel stigle SMS poruke
Zbog požara koji gori kod Primoštena, aktivirao se SRUUK, a građanima je došlo upozorenje na mobilne telefone
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Zbog požara u Primoštenu građanima u okolici stiglo je upozorenje na mobitele, aktivirao se SRUUK.
"Zbog požara u naseljima oko Primošten Burnji, slušajte upute vatrogasaca i policije te postupajte po njihovim zahtjevima", stoji u SMS poruci.
Radi požara u blizini naselja Prhovo, Dolac, Podgreben u sastavu Primoštena Burnog, upućuje se stanovništvo da slušaju upute vatrogasaca i policije i postupaju po njihovim zahtjevima, pojašnjavaju.
SRUUK je aktiviroa županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
U jednom trenutku bile su ugrožene kuće, ali su ih uspjeli obraniti. Na terenu je 55 vatrogasaca, a četiri kanadera gase požar iz zraka.
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