AKTIVIRAN SRUUK
VIDEO / Požar kod Primoštena, gasili ga kanaderi. Tucaković: "Vatra se proširila u samo 10 minuta"
Požar na otvorenom prostoru izbio je u četvrtak na lokaciji Primošten Burnji, a u gašenju sudjeluju 24 vatrogasca s 10 vozila te tri protupožarna zrakoplova, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).
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Prema informaciji Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, dojava o požaru na otvorenom prostoru zaprimljena je u 13,49 sati.
Na terenu su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Grebaštica, Brodarica Krapanj, Zablaće, Zaton i Šibenik.
Iz zraka požar su gasila četiri kanadera. Kako doznajemo od vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića, kanaderi se upravo povlače s požarišta.
Kako prenose na stranici Vatrogasci 193, OroraTech sustav zabilježio je prvu satelitsku detekciju u 13:47 sati. Za sada je registrirano 11 žarišnih točaka, a procijenjena zahvaćena površina iznosi oko 24,6 hektara.
"Tamo je sve suho, a olujno jugo dodatno otežava situaciju. Vatra se proširila u samo 10 minuta, to ne možete vjerovati", rekao je za Dnevnik.hr glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji je dodao da se nada da će uskoro uspjeti obuzdati vatru.
Aktivirao se SRUUK
Zbog požara koji gori kod Primoštena, aktivirao se SRUUK, a građanima je došlo upozorenje na mobilne telefone.
"Zbog požara u naseljima oko Primošten Burnji, slušajte upute vatrogasaca i policije te postupajte po njihovim zahtjevima", stoji u SMS poruci.
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