Važna obavijest za umirovljenike iz Zagreba: Provjerite imate li pravo na 100 eura uskrsnice

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da su povećali cenzus na 350 eura iznosa mirovine za umirovljenike koji imaju pravo na 100 eura uskrsnice te je pozvala one koji nisu bili korisnici da se do 4. travnja jave u Gradski ured za socijalnu zaštitu.

Novi korisnici umirovljenici koji podnesu zahtjev do 4. travnja, dobit će uskrsnicu u travnju, prije Uskrsa. A oni novi korisnici koji do 4. travnja ne stignu podnijeti zahtjev, mogu ga podnijeti do kraja travnja i uskrsnicu će dobiti naknadno tijekom svibnja.

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi povećan je cenzus sa 238 na 350 eura iznosa mirovine za umirovljenike koji imaju pravo na uskrsnicu, rekla je Dolenec na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini.

Do sada je uskrsnicu dobivalo oko tri tisuće umirovljenika, a nakon što je podignut cenzus, očekuju da će ju dobivati do 10.000 korisnika, dodala je.

Uskrsnicu od 100 eura Grad će isplatiti svim korisnicima novčanih naknada propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi. To su umirovljenici, korisnici doplataka za pomoć i njegu, korisnici osobne invalidnine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, osobe kojima je priznat status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, korisnici doma za starije osobe, korisnici prava na doplatak za djecu i korisnici inkluzivnog dodatka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vlada svim umirovljenicima isplaćuje uskrsnicu: Evo koliko Nikad ne jedite zajedno ove dvije namirnice za doručak