Velika operacija Europola u Hrvatskoj i još 17 država, zaustavljeno dilanje krivotvorenog novca poštom

Zajedničkom akcijom 18 država zaustavljena je distribucija krivotvorenog novca putem poštanskih usluga, izvijestio je Europol.
Akcija je rezultirala presretanjem gotovo milijun komada novčanih sredstava, uključujući lažne eure, američke dolare i britanske funte procijenjene vrijednosti veće od 66 milijuna eura, piše u izvješću Europola koje prenosi Ravnateljstvo policije, koje navodi i konkretne rezultate hrvatske policije u ovoj operaciji.
Uspješnost operacije rezultat je izvrsne suradnje među nadležnim tijelima iz 18 zemalja, što je pomoglo istražiteljima da bolje razumiju načine djelovanja kriminalnih skupina i krijumčarske rute. Zahvaljujući udruženim naporima operacija je potaknula 102 nova istraživanja usmjerena na kriminalne mreže koje se bave krijumčarenjem novca.
Sveukupni rezultati operacije:
- zaplijenjeno 297 paketa s krivotvorenim novcem;
- zaplijenjeno više od 990 000 komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući novčanice i kovanice u vrijednosti većoj od 280 000 eura, 679 000 američkih dolara i 12 000 britanskih funti.
Rezultati hrvatske policije
Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija je u suradnji s Carinskom upravom izvršila tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je bila 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640,00 eura.
Kao vodeća agencija EU-a za borbu protiv krivotvorenja novca, Europol je pružio stručnu pomoć, koordinirao razmjenu informacija i podržao nacionalna tijela pri razotkrivanju sumnjivih paketa. Osim toga, Europol je pomogao pri određivanju pokazatelja rizika, omogućavajući učinkovitije otkrivanje distribucije krivotvorenog novca u budućnosti. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) također je podržao istraživanje osiguravajući tehničku infrastrukturu tijekom operativne faze.
Otkrivene nove kriminalne mreže
Istraživanjem koje se provodilo pod vodstvom Austrije, Portugala i Španjolske od listopada 2024. do ožujka 2025. otkriveno je nekoliko novih kriminalnih mreža koje se bave krivotvorenjem novca. Većina tih mreža djeluje izvan Europske unije, ponajprije iz Azije, ali i iz Amerike te Bliskog istoka.
Ova je operacija bila druga faza ranije akcije u kojoj je također sudjelovao Europol. Jača i bolja suradnja između carinskih i policijskih tijela omogućila im je da ovaj put ostvare puno bolje rezultate. Zapaženi uspjeh ostvaren je u Rumunjskoj, gdje je u okviru zajedničke koordinirane akcije nacionalnih tijela zaplijenjeno 600 000 krivotvorenih američkih dolara.
Kao i u prvoj fazi operacije, većina zaplijenjenih sredstava bile su novčanice izmijenjenog dizajna koje se često nazivaju i „filmskim novcem”. Takve krivotvorine sličnog su oblika i boje kao i prave novčanice, no sadrže malenu napomenu koja ukazuje na to da su lažne. Međutim, takve napomene često se previde, što omogućava kriminalcima da ih podvale kao pravi novac.
Sudjelovale su sljedeće zemlje:
Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Španjolska, Turska, Ujedinjena Kraljevina, Sjedinjene Američke Države.
