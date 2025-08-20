Velika operacija Europola u Hrvatskoj i još 17 država, zaustavljeno dilanje krivotvorenog novca poštom

Kao i u prvoj fazi operacije, većina zaplijenjenih sredstava bile su novčanice izmijenjenog dizajna koje se često nazivaju i „filmskim novcem”. Takve krivotvorine sličnog su oblika i boje kao i prave novčanice, no sadrže malenu napomenu koja ukazuje na to da su lažne. Međutim, takve napomene često se previde, što omogućava kriminalcima da ih podvale kao pravi novac.

