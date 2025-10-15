Velika potražnja za uslugama dimnjačara: "Neodržavani dimnjak lako može dovesti do katastrofe"

Osim dimnjaka, važno je redovito održavati plinske uređaje, poput bojlera. Nenad Kuzman, majstor plinoserviser, savjetuje godišnji pregled bojlera i temeljiti servis svake dvije godine. Kako kaže, servis uključuje čišćenje dijela za grijanje sanitarne vode, gdje se nakuplja kamenac, a moguće ga je očistiti jedino kemijskim putem. Uz to, potrebno je očistiti i plamenik od prašine kako bi se omogućilo pravilno sagorijevanje plina, odnosno izbjeglo stvaranje ugljikova monoksida. Plinoserviser upozorava i sve koji su prije sezone grijanja mijenjali prozore, vrata ili imali energetsku obnovu da obavezno pozovu majstora kako bi provjerio postoje li potrebni preduvjeti za siguran rad bojlera, piše Večernji list.