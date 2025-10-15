ODRŽAVANJE JE VAŽNO
Velika potražnja za uslugama dimnjačara: "Neodržavani dimnjak lako može dovesti do katastrofe"
Zagrebački dimnjačari suočavaju se i s dodatnim izazovima, koji su posljedica potresa koji je 2020. pogodio metropolu.
S prvim hladnim danima koje je donio listopad počela je i sezona grijanja. Distributeri toplinske energije pustili su grijanje kućanstvima i gospodarskim subjektima priključenima na mrežu. No za sve one koji nisu spojeni na javnu toplinsku mrežu, priprema za grijanje počinje kontrolom dimnjaka. Njihov pregled i održavanje ima ključnu ulogu u sigurnosti korisnika.
Kako temperature padaju, povećava se potražnja za uslugama dimnjačara.
"Znate kako je, svi čekaju rujan i listopad da nas nazovu. I svi hoće u isto vrijeme obaviti pregled dimnjaka, ali to je nemoguće – kaže Stjepan Crljen, zamjenik pročelnika Sekcije dimnjačara pri Udruženju obrtnika grada Zagreba za Večernji list.
Prema njegovim riječima, pregled dimnjaka za obiteljsku kuću traje od pola sata do sat vremena, a za višestambene zgrade potrebno je znatno više vremena. Sezonska preopterećenost pak uzrokuje kašnjenja i teškoće u organizaciji poslova pa savjetuje vlasnicima kuća i suvlasnicima zgrada da planiraju preglede tijekom toplijih mjeseci, krajem proljeća ili ljeti, kada nema gužve.
"Tada možemo sve obaviti bez žurbe i osigurati da su dimnjaci spremni za sezonu grijanja", ističe. Ovakav pristup ne samo da olakšava rad dimnjačarima već i povećava sigurnost korisnika jer se potencijalni problemi otkrivaju na vrijeme.
"Još se bavimo konstrukcijskom obnovom zgrada, gdje smo angažirani na analizi stanja dimnjaka. A to nam je dodatni posao uz onaj standardni i oduzima nam puno vremena",govori Crljen. Potres je oštetio brojne dimnjake, posebice u starijim zgradama, što zahtijeva detaljne preglede i često složene popravke. Dodatno opterećenje pak smanjuje dostupnost dimnjačara za redovite preglede, što također naglašava važnost pravovremenog planiranja. Briga o stanju i ispravnosti dimnjaka odgovornost je vlasnika kuća i suvlasnika višestambenih zgrada. Nažalost, mnogi zanemaruju tu obvezu, često iz neznanja ili nedostatka vremena.
"Ljudi su katkad neodgovorni, a neodržavani dimnjak lako može dovesti do katastrofe", upozorava Crljen.
Ističe pritom dva glavna rizika: požar dimnjaka i trovanje ugljikovim monoksidom. Požar dimnjaka može nastati zbog nakupljanja čađi i drugih naslaga koje se mogu zapaliti tijekom korištenja grijanja. Takav požar može se brzo proširiti i ugroziti cijeli dom. Još je opasniji ugljikov monoksid, poznat kao "tihi ubojica" jer je bezbojan, bez mirisa i smrtonosan. Ako dimnjak nije pravilno očišćen ili je začepljen, dimni plinovi, uključujući ugljikov monoksid, mogu se vratiti u prostor, što može dovesti do tragičnih posljedica.
"Ne znate što je gore, da vam izgori kuća ili da se ugušite ugljikovim monoksidom. Vrlo lako se može dogoditi tragedija, a onda je kasno", zaključuje Stjepan Crljen.
Osim dimnjaka, važno je redovito održavati plinske uređaje, poput bojlera. Nenad Kuzman, majstor plinoserviser, savjetuje godišnji pregled bojlera i temeljiti servis svake dvije godine. Kako kaže, servis uključuje čišćenje dijela za grijanje sanitarne vode, gdje se nakuplja kamenac, a moguće ga je očistiti jedino kemijskim putem. Uz to, potrebno je očistiti i plamenik od prašine kako bi se omogućilo pravilno sagorijevanje plina, odnosno izbjeglo stvaranje ugljikova monoksida. Plinoserviser upozorava i sve koji su prije sezone grijanja mijenjali prozore, vrata ili imali energetsku obnovu da obavezno pozovu majstora kako bi provjerio postoje li potrebni preduvjeti za siguran rad bojlera, piše Večernji list.
