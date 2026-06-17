NEDOSTAJE KAPACITETA
Veliki hrvatski grad za 50 eura po djetetu povećao subvencije za privatne i vjerske vrtiće
Grad Rijeka odbio je zahtjeve roditelja djece iz privatnih i vjerskih vrtića za izjednačavanje uvjeta s gradskim vrtićima, ali je povećao subvencije za 50 eura po djetetu mjesečno.
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Tako će subvencija za vrtićki program porasti s 225 na 275 eura, a za jaslički s 285 na 335 eura. Roditelji okupljeni u Koordinaciji, koja je prikupila 500 potpisa, tražili su model prema kojem bi subvencija pratila dijete, a ne ustanovu, te da participacija roditelja bude jednaka kao u gradskim vrtićima.
Iz Grada Rijeke poručuju da takav model nije zakonska obveza te da ne mogu financirati različite cijene privatnih vrtića bez mogućnosti utjecaja na njihovo poslovanje i formiranje cijena, piše Ingrid Šestan Kučić u Novom listu.
Proširit će se vrtićki kapaciteti
Ističu i da značajna sredstva ulažu u gradske vrtiće, infrastrukturu, zaposlenike i dodatne programe.
Roditelji upozoravaju da kronični nedostatak mjesta u gradskim vrtićima ne smije dovoditi do financijske neravnopravnosti obitelji, dok Grad navodi da je riječ o problemu prisutnom u svim većim sredinama te najavljuje nastavak ulaganja u proširenje vrtićkih kapaciteta.
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