Veliki hrvatski grad za 50 eura po djetetu povećao subvencije za privatne i vjerske vrtiće

Tako će subvencija za vrtićki program porasti s 225 na 275 eura, a za jaslički s 285 na 335 eura. Roditelji okupljeni u Koordinaciji, koja je prikupila 500 potpisa, tražili su model prema kojem bi subvencija pratila dijete, a ne ustanovu, te da participacija roditelja bude jednaka kao u gradskim vrtićima.