FOTO, VIDEO / Verne u Zagrebu pokreće uslugu potpuno autonomne vožnje

Upitan, Cindrić je rekao da Verne neće razvijati vlastiti sustav autonomne vožnje jer smatra da će u doglednoj budućnosti svi sustavi za autonomnu vožnju biti više-manje isti, već će se usredotočiti na korisničko iskustvo, odnosno razvoj popratnih zabavnih sadržaja koje ljudi do sada nisu mogli upražnjavati u vožnji, kao što je primjerice gledanje filmova.