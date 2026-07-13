Od premijera traže obustavu provedbe natječaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbi, izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih, kao i javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu.