"Terapijska seansa": Von der Leyen pokušava smanjiti napetosti u svom najužem timu

Oboje povjerenika odbili su komentirati incident, no jedan je dužnosnik rekao da je Jørgensen povisio glas suočavajući se s Riberom, dok je drugi rekao da je danski povjerenik „uputio Riberi primjedbu koja je bila neuobičajeno oštra prema standardima Kolegija“ dok su raspravljali o ključnom okolišnom dosjeu.