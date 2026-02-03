unutarnje trzavice
"Terapijska seansa": Von der Leyen pokušava smanjiti napetosti u svom najužem timu
Ursula von der Leyen sazvala je svoj tim europskih povjerenika na sastanak kako bi pokušala smiriti rastuće napetosti i poboljšati način njihova rada.
Sastanak je zakazan za 4. veljače u Leuvenu i otvoren je za sve članove Kolegija, iako sudjelovanje nije obvezno, prema riječima dužnosnika Komisije uključenog u organizaciju događaja.
Ideja za takav sastanak nastala je nakon napetih razmjena među povjerenicima i frustracija zbog ponavljanog kasnog dolaska dokumenata na stolove najviših dužnosnika, rekli su dužnosnici Komisije. POLITICO je razgovarao s osam dužnosnika iz različitih kabineta povjerenika, kojima je zajamčena anonimnost kako bi mogli otvoreno govoriti o unutarnjoj dinamici.
Iako će se sastanak usredotočiti na konkurentnost i uključivati posebnu gošću — glavnu direktoricu Međunarodnog monetarnog fonda i bivšu potpredsjednicu Komisije Kristalinu Georgievu — na dnevnom redu su i rasprave o „geopolitici u aktualnom kontekstu i radnim metodama Europske komisije“, rekla je POLITICU zamjenica glavne glasnogovornice Komisije Arianna Podestà.
Potonji element potaknut je onime što zaposlenici unutar Berlaymonta, sjedišta Komisije, opisuju kao neuobičajeno napetu atmosferu.
Iskra za ideju sastanka, prema četvorici dužnosnika Komisije, bio je napeti sukob početkom prosinca u kojem je povjerenik za energetiku Dan Jørgensen suočio izvršnu potpredsjednicu Teresu Riberu tijekom sastanka Kolegija povjerenika — kako je prvi izvijestio Brussels Playbook.
Oboje povjerenika odbili su komentirati incident, no jedan je dužnosnik rekao da je Jørgensen povisio glas suočavajući se s Riberom, dok je drugi rekao da je danski povjerenik „uputio Riberi primjedbu koja je bila neuobičajeno oštra prema standardima Kolegija“ dok su raspravljali o ključnom okolišnom dosjeu.
Jørgensen će sudjelovati na sastanku 4. veljače, rekli su iz njegova tima. Riberin tim nije odgovorio.
Sastanci cijelog Kolegija u novoj godini nisu neuobičajeni i zapravo su redovita praksa od 2010. godine, rekla je Podestà POLITICU. Međutim, ovaj uključuje sjednicu izričito posvećenu pronalaženju boljih radnih metoda i sprječavanju da razlike u mišljenjima među povjerenicima izmaknu kontroli.
Opisi sastanka razlikovali su se: jedan ga je dužnosnik nazvao „razgovorima“, a ne formalnom vježbom izgradnje tima, dok ga je drugi opisao kao „radnu skupinu o radnim metodama“.
Nekoliko kabineta sve je frustriranije zbog toga što im dosjei stižu samo nekoliko sati prije sastanaka Kolegija, ili kasno navečer, vikendom, ili uoči predstavljanja zakonodavnih prijedloga.
„To nam onemogućuje profesionalan rad“, rekao je jedan dužnosnik. „Naravno da se izvanredne situacije događaju, ali to ne može biti pravilo.“
Frustracija je dosegla vrhunac tijekom predstavljanja dugoročnog proračunskog plana EU-a prošlog srpnja, kada su službene brojke navodno podijeljene s povjerenicima tek nekoliko sati prije prezentacije.
Prema dužnosnicima bliskima kabinetu von der Leyen, kasna dostava proračunskih brojki bila je opravdana kao taktika za sprječavanje curenja informacija. No taj je pristup samo produbio nezadovoljstvo unutar Kolegija.
Prema riječima jednog dužnosnika, „sukob“ između Jørgensena i Ribere također se odnosio na ubrzano guranje dosjea. Kako bi se neki dosje uvrstio na dnevni red Kolegija, izvršni potpredsjednik mora „pritisnuti gumb“ (žargon Berlaymonta za stavljanje točke na dnevni red).
Suočena s kratkim rokom za razmatranje detalja dosjea — okolišnog omnibus-paketa osmišljenog za pojednostavljenje zelenih pravila — Ribera je odlučila pričekati prije nego što 'pritisne gumb', na što ima pravo, prema njezinu timu. To je dovelo do napetosti s Jørgensenom, kolegom iz iste socijalističke političke obitelji.
Jedan dužnosnik Komisije primijetio je da oba povjerenika s centra ljevice vode timove „s jakim stavovima“, što čini trvenja vjerojatnima.
„U Kolegiju ima puno više međusobnih sukoba nego što bi se moglo pomisliti“, rekao je jedan dužnosnik Komisije.
Neka od tih trvenja odražavaju stvarne razlike u mišljenjima, ali ih pojačava visoko centraliziran sustav u kojem mnoge odluke moraju dobiti odobrenje na 13. katu Berlaymonta — domu kabineta von der Leyen. „Način na koji sustav sada funkcionira stvara situacije koje su izbjegljive i neke probleme tamo gdje ih uopće nema“, rekao je drugi dužnosnik.
Jørgensen i Ribera nisu jedini par pod pritiskom. Napetosti su izbile i između izvršnog potpredsjednika Stéphanea Séjournéa i povjerenika za zdravstvo Olivéra Várhelyija, primjerice oko Akta o biotehnologiji.
Várhelyi se već dugo protivi dijelovima paketa koji nisu povezani sa zdravljem, a insajderi kažu da se njegov otpor dodatno učvrstio kako Séjourné gura širu industrijsku strategiju.
Dvojica dužnosnika također su rekla da se Várhelyijevo ponašanje ponekad doživljava kao provokativno — ostavljanje uključenog zvona na telefonu ili zavaljivanje u stolici.
Prema istim dužnosnicima, Várhelyi je čak inzistirao da ga na događajima može zamijeniti isključivo von der Leyen, a ne drugi povjerenici. Ni Séjourné ni Várhelyi nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Séjourné neće biti prisutan na seminaru jer sudjeluje u ministarskim razgovorima u Washingtonu o kritičnim sirovinama, ali će dostaviti pisane doprinose, prema njegovu timu. Várhelyi nije potvrdio hoće li sudjelovati na sastanku 4. veljače.
Dužnosnici Komisije kažu da je napetost između izvršnih potpredsjednika i ostalih povjerenika gotovo ugrađena u sustav. Izvršni potpredsjednici trebali bi koordinirati i nadzirati rad drugih, dok su prema pravu EU-a svi povjerenici formalno jednaki. Ta nejasnoća, rekao je jedan dužnosnik, podnošljiva je u dobrim danima, ali ne pomaže kada se strasti rasplamsaju.
Von der Leyen nije odgovorila na zahtjeve za komentar.
Sastanak se održava uoči povlačenja čelnika EU-a posvećenog konkurentnosti, zakazanog za 12. veljače.
