VIDEO / Obračun BBB-a i Delija u Vukovaru? Oglasila se policija

author
N1 Info
|
28. stu. 2025. 22:34
Na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine objavljena je snimka koja navodno prikazuje sukob pripadnika BBB-a Vukovar i Delija, navijača Crvene Zvezde.

Snimka, duga desetak sekundi i bez tona, prikazuje navodni fizički sukob, između, kako se navodi, navijačkih skupina. Konkretno, na snimci su vidljive upaljene baklje i manja grupa ljudi koja natjerava drugu grupu.

"Policijski službenici Policijske postaje Vukovar, upoznati su s događajem kojeg u svom upitu navodite. 

Sve oštećene osobe su nam poznate i s njima je obavljen razgovor na okolnosti događaja.

Nastavno na navedeno, u tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti", kazao je za Index Dragoslav Živković iz PU vukovarsko-srijemske.

Teme
Dinamo Sukob navijača Zvezda navijači

