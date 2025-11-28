VIDEO / Obračun BBB-a i Delija u Vukovaru? Oglasila se policija

Na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine objavljena je snimka koja navodno prikazuje sukob pripadnika BBB-a Vukovar i Delija, navijača Crvene Zvezde.
Oglas
Snimka, duga desetak sekundi i bez tona, prikazuje navodni fizički sukob, između, kako se navodi, navijačkih skupina. Konkretno, na snimci su vidljive upaljene baklje i manja grupa ljudi koja natjerava drugu grupu.
"Policijski službenici Policijske postaje Vukovar, upoznati su s događajem kojeg u svom upitu navodite.
Sve oštećene osobe su nam poznate i s njima je obavljen razgovor na okolnosti događaja.
Nastavno na navedeno, u tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti", kazao je za Index Dragoslav Živković iz PU vukovarsko-srijemske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas