"Predlažemo da se držimo ove ograde. Što ćemo dobiti s time? Iz pomorskog dobra postaje javno dobro. Pomorsko dobro je opće dobro za opću uporabu. Javno dobro je također javno dobro, to jest opće dobro za opću uporabu. Ni jedno ni drugo se ne može privatizirati. Samo, bitna razlika je u tome što za pomorsko dobro, bilo kakvu rekonstrukciju, bilo kakvu izgradnju, vi morate ići u koncesioniranje", rekao je Kirigin.