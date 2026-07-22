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VIDEO / Burna rasprava oko pomorskog dobra u Opatiji: "Ovo je prikaz kleptokapitalizma!"
Grad Opatija inicirao je zahtjev za smanjenje granica pomorskog dobra na tri lokacije u Opatiji. Taj je prijedlog izazvao brojne reakcije. O tome što predlaže Grad, koje bi površine bile obuhvaćene izmjenama i postoje li razlozi za strah da bi dio javnog prostora mogao izgubiti sadašnji status, naš Borna Šmer razgovarao je s Nevom Slani, opatijskom gradskom vijećnicom, opatijskim gradonačelnikom Fernandom Kiriginom te Axelom Luttembergerom, stručnjakom za pomorsko dobro.
Otima li se uistinu građanima Opatije, ali i svim građanima Republike Hrvatske pomorsko dobro? Dio vijećnika gradskih u Opatiji je upozorio na taj problem, odluka je to gradskog pročelnika.
"Prije mjesec i pol dana javno je objavljen takozvani javni uvid prijedloga pomicanja izmjene granica pomorskog dobra u Opatiji na tri lokacije.
U sva tri slučaja radi se zapravo o smanjenju veličine površine pomorskog dobra. Pomorsko dobro je ono što je opće dobro, takozvano opće dobro, ono pripada svima jednako.
Svi imaju jednaka prava pristupa općem dobru - građani Opatije, svi građani Republike Hrvatske, svi zaljubljenici u Opatiju, svi koji ovdje dođu", rekla je Slani.
Vi smatrate da se ono potencijalno može oteti istim tim građanima?
"Na pomorskom dobru nema mogućnosti stjecanja prava vlasništva. I to je ono što je jako dobro. Dakle, od davnina se pomorsko dobro želi zaštititi zato što postoji velika jagma, veliki interes da bi se imao svoj komad uz more.
Meni je jako drago da ste vi pozvali gradonačelnika Kirigina da da izjavu, kako bi konačno objasnio koji su razlozi, koji su motivi za takav postupak, jer smatram, stvarno, da svi imamo pravo znati zašto to Grad Opatija predlaže i radi", poručila je Slani.
Gospođa Slani kaže da bi voljeli objašnjenje što će se točno dogoditi, zašto se predlažu izmjene granica pomorskog dobra i kome eventualno u korist?
Gradonačelnik Fernando Kirigin potom je na papiru pokazao granice na pomorskom dobru u Opatiji i rekao da je ona nelogična.
"Predlažemo da se držimo ove ograde. Što ćemo dobiti s time? Iz pomorskog dobra postaje javno dobro. Pomorsko dobro je opće dobro za opću uporabu. Javno dobro je također javno dobro, to jest opće dobro za opću uporabu. Ni jedno ni drugo se ne može privatizirati. Samo, bitna razlika je u tome što za pomorsko dobro, bilo kakvu rekonstrukciju, bilo kakvu izgradnju, vi morate ići u koncesioniranje", rekao je Kirigin.
"Postupak koncesioniranja zna završiti kao što je završila Costa Bella Hilton. Znači, za koncesionirati pomorsko dobro može Primorsko-goranska županija u našem slučaju, ili država ako to proglasi od posebnog interesa", poručio je.
Dakle, nije riječ o nikakvom pogodovanju ili nekakvom budućem pogodovanju koje bi se eventualno dogodilo ovdje, na samome pomorskom dobru, odnosno onome što bi postalo javno dobro?
"Ponavljam, to je nemoguće. Ide to u javno dobro. Grad Opatija, ako netko misli ukidati status javnog dobra na šetnicama, Grad Opatija ima prodavati ohoho toga što je izvan pomorskog dobra. Može prodati sve stanove, može prodati sve poslovne prostore, može prodati sve ulice, ako ćemo tako gledati", poručio je.
Pitat ćemo i profesora Luttenbergera, koji je zapravo život posvetio pomorskom dobru, ali jednako tako i pomorskom pravu, jednako je tako upozorio na neke, po njemu, nelogičnosti ovoga prijedloga. Što ste utvrdili?
"Čak i u zemljišnim knjigama nije upisano vlasništvo Republike Hrvatske, kao što je na Saboru vlasništvo Republike, već je pomorsko dobro. Zato prijedlog smanjivanja pomorskog dobra je potpuno sulud. To je prikaz jednog, ja bih rekao, manjka obrazovanja ili kleptokapitalizma, u našem slučaju", rekao je.
"Ideja struke je da se pomorsko dobro ne smanjuje, nego širi, a sve ove aktivnosti koje su dosad bile na pomorskom dobru mogu ostati i dalje. Neistina je da je potrebno smanjivati pomorsko dobro. Na koncu, Lungomare, čitav Lungomare, tko održava? Grad Opatija čisti, mijenja žarulje i sve ostalo", rekao je.
Gospođo Slani, čuli ste gradonačelnika, da, pa bih htio da se referirate na njegove riječi.
"Pa evo, ja sam htjela da gradonačelnik objasni kako je njegov prijedlog u okviru zakonskih okvira regularan. Ja smatram da nije. I kako je on moralan? I dalje smatram da nije. Dakle, gradonačelnik je sada iznio niz nekakvih, recimo, neistina, odnosno pravno neutemeljenih izjava", poručila je.
Cijeli razgovor možete pogledati u nastavku:
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