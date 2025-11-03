VIDEO / Dolac na novoj lokaciji

Patrik Macek/PIXSELL

Simbol grada Zagreba, tržnica Dolac, seli se na Europski trg. Riječ je o privremenom preseljenju nakon što je u zatvorenom dijelu tržnice pala ploča sa stropa. Postavljanje štandova počelo je jutros, a procjenjuje se da će tržnica na novoj lokaciji biti dva tjedna.

Premješteno oko stotinu klupa

Riječ je o privremenom preseljenju nakon što je u zatvorenom dijelu tržnice prošli tjedan pala ploča sa stropa.

Na Dolcu su ostali otvoreni ribarnica i mliječni dio.

Na novu lokaciju s Dolca je premješteno oko stotinu klupa i to će činiti ukupno 400 metara prodajnog prostora.



"Kućice služe za potrebe logistike same tržnice Dolac. Dakle tu će biti smješteni naplatni referenti, čistaci čija je dužnost da se održava ova ploha za vrijeme rada čistom i urednom. Bit će smješteni suncobrani i vage", izjavio je Igor Dundjer, voditelj tržnice Dolac.







Jedan problem s premještanjem

Jedini problem s premještajem su prodavači mesnih proizvoda kojima će se ponuditi mjesto na drugim tržnicama, a neki će morati pričekati da otvorenje donjeg, zatvorenog dijela Dolca.



"Nemamo uvjete iskreno, ne možemo dovesti nekoga tko prodaje meso, piletinu tu na Europski trg jer ipak uvjeti prodaje mesa i piletine moraju postojati, standardi postoje, moraju biti u rashladnim vitrinama, a to nažalost tu nemamo mogućnosti", kazao je Dundjer.



Radno vrijeme "novog Dolca" bit će isto, od 6 sati i 30 minuta do 16.



Procjenjuje se da će tržnica na novoj lokaciji biti dva tjedna, javlja HRT.