VIDEO / Iz Toronta se javila i raspjevana Kolinda: "Ne, ni još vrime ni, za doma"

"Još se sliježu dojmovi... i što reći u ovom trenutku? Jesam li razočarana? Jesam. Jesam li nezadovoljna našima? Nisam. Igrali su dobro. Ostavili srce na terenu. A o ostalome, o tom - potom. Reći ću to na mjestima gdje to treba reći. Za sada vam samo želim reći da je Toronto bio obojen u crveno-bijelo do dugo u noć. Lijepo smo se družili. Disali zajedno. A to je, u konačnici, najbitnije. I stoga, hvala vam Vatreni! Opet ste nas ujedinili", napisala je na društvenim mrežama bivša predsjednica pa dodala: