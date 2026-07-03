"HVALA, VATRENI!"
VIDEO / Iz Toronta se javila i raspjevana Kolinda: "Ne, ni još vrime ni, za doma"
Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pratila je utakmicu s Portugalom uživo na stadionu u Torontu, ali unatoč porazu, razmišlja pozitivno.
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"Još se sliježu dojmovi... i što reći u ovom trenutku? Jesam li razočarana? Jesam. Jesam li nezadovoljna našima? Nisam. Igrali su dobro. Ostavili srce na terenu. A o ostalome, o tom - potom. Reći ću to na mjestima gdje to treba reći. Za sada vam samo želim reći da je Toronto bio obojen u crveno-bijelo do dugo u noć. Lijepo smo se družili. Disali zajedno. A to je, u konačnici, najbitnije. I stoga, hvala vam Vatreni! Opet ste nas ujedinili", napisala je na društvenim mrežama bivša predsjednica pa dodala:
"Hvala, Luka! Hvala, tata Stipe i cijeloj obitelji! Dopustit ću si slobodu citirati jednog svog američkog prijatelja koji mi je večeras poslao poruku: "Ovo je Ronaldovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Istina je to i za Modrića. No, razlika je u tome što Modrić još uvijek može igrati jako dobro, a Ronaldo ne može." Bez ikakvog nepoštovanja prema Ronaldu, samo citiram što drugi kažu.
Na samom kraju podijelila je snimku drage joj pjesme, a u svom je stilu i zapjevala.
"A za kraj, evo i jedan kratki klipić kako je završila moja noć u Torontu s Lukom iz Opatije dok smo zajedno zapjevali "Kad ja obajden moju Grobnišćinu" - Ne, ni još vrime ni, za doma."
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