U Malom Lošinju
VIDEO / Meteotsunami ponovno pogodio Jadran: More se podiglo za 30 centimetara
Meteo tsunami ponovno je zahvatio dio sjevernog Jadrana, dok nestabilno vrijeme početkom tjedna donosi kišu, pljuskove i grmljavinu u dijelovima Hrvatske.
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Početak tjedna u Hrvatskoj obilježava promjenjivo i nestabilno vrijeme, osobito na Jadranu i u dijelovima zapadne Hrvatske. U kasnim prijepodnevnim satima olujni sustav formirao se nad sjevernim Jadranom te zahvatio dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, ali i manji dio krajnjeg sjevera Dalmacije.
Na pogođenim područjima bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a na moru je mjestimice zabilježeno i jače grmljavinsko nevrijeme. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najveće količine kiše pale su u dijelovima Gorskog kotara, dok je na mjernoj postaji u Puli zabilježeno 10 litara oborine po četvornom metru.
Tamo gdje je nevrijeme prošlo, stiglo je i osvježenje pa je temperatura zraka u kratkom vremenu pala za oko deset stupnjeva.
Najviše temperature i dalje su u Dalmaciji, posebice na jugu, gdje se u dolini Neretve ponegdje bilježi i vrlo visokih 35 stupnjeva. Riječ je o posljednjem valu velike vrućine ovoga tjedna.
Meteo tsunami
Kao i prošloga tjedna, dio sjevernog Jadrana ponovno je zahvatila pojava povezana s promjenama tlaka zraka i vjetrom, poznata kao šćiga ili meteo tsunami.
Prema informacijama čitatelja portala Dalmacija danas, poplavila je riva u Malom Lošinju. Pojava je trajala oko 15 minuta, uz olujne udare vjetra, a razina mora porasla je za 30 centimetara u odnosu na uobičajenu razinu.
Ipak, meteo tsunami nije dugo trajao te se razina mora u međuvremenu ponovno snizila.
Ovaj put meteo tsunami nije bio toliko izražen kao prošloga tjedna, kada je zahvatio i područje Dalmacije.
Nakon naglašene plime uslijedila je oseka, zbog čega se more povuklo znatno ispod svoje prosječne razine. Oko 13 sati grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je šire područje Sinja.
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