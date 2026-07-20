VIDEO / Meteotsunami ponovno pogodio Jadran: More se podiglo za 30 centimetara

Na pogođenim područjima bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a na moru je mjestimice zabilježeno i jače grmljavinsko nevrijeme. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najveće količine kiše pale su u dijelovima Gorskog kotara, dok je na mjernoj postaji u Puli zabilježeno 10 litara oborine po četvornom metru.