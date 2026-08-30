IMA I ZASTOJA
VIDEO / Velike gužve na A1 prema Zagrebu: Kolone na autocesti, kod Lučkog oko dva kilometra
Na autocesti A1 između Bosiljeva 2 i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje, a dodatno se stvaraju kolone pred naplatnim postajama Demerje i Lučko, izvijestio je Hrvatski autoklub.
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Kolona pred naplatom Demerje duga je oko jedan kilometar, dok se pred naplatnom postajom Lučko proteže oko dva kilometra. Čitateljica N1info poslala je snimku gužve na autocesti A1 prema Zagrebu.
HAK upozorava i na vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Zagreba. Na tom se dijelu vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Gužve su zabilježene i na drugim važnim prometnicama. Na A2 Zagreb-Macelj zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoj i kolona stvaraju se između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja. Zbog pojačanog prometa za teretna vozila i autobuse vrijedi zabrana prometovanja od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.
Na A3 Bregana-Lipovac kolona pred naplatom Zagreb istok u smjeru Bregane duga je oko jedan kilometar. Između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane gori vozilo, zbog čega se promet odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.
Na zagrebačkoj obilaznici povremeni su zastoji i u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja, također u smjeru Bregane.
Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, dok su na državnoj cesti DC1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split povremeni zastoji u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.
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