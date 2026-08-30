VIDEO / Velike gužve na A1 prema Zagrebu: Kolone na autocesti, kod Lučkog oko dva kilometra

Gužve su zabilježene i na drugim važnim prometnicama. Na A2 Zagreb-Macelj zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoj i kolona stvaraju se između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja. Zbog pojačanog prometa za teretna vozila i autobuse vrijedi zabrana prometovanja od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.