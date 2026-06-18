VATROGACI NA TERENU
VIDEO / Veliki požar kod dva trgovačka centra u Pločama
Veći požar izbio je danas iza 12 sati i 30 minuta u blizini dva supermarketa u Pločama.
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Riječ je o trgovačkim lancima Plodine i Lidl.
Slobodna Dalmacija doznaje gori trava i raslinje u blizini Plodina, a vatrogasci iz Ploča su na terenu.
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