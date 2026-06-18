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VATROGACI NA TERENU

VIDEO / Veliki požar kod dva trgovačka centra u Pločama

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N1 Info
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18. lip. 2026. 14:40
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Screenshot N1
Rogotin portal

Veći požar izbio je danas iza 12 sati i 30 minuta u blizini dva supermarketa u Pločama.

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Riječ je o trgovačkim lancima Plodine i Lidl.

Slobodna Dalmacija doznaje gori trava i raslinje u blizini Plodina, a vatrogasci iz Ploča su na terenu.

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ploče požar

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