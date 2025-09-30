Gradonačelnik Betlehema za N1: "Mi smo živo kamenje Svete Zemlje"

Gradonačelnik Betlehema Maher Nicola Canawati nalazi se u službenom posjetu Splitu otkud se javio i u Pregled dana kod našeg Borne Šmera.
Komentar gradonačelnika Betlehema Maher Nicola Canawati dolazi nakon što je Trump predstavio plan od 21 točke za okončanje rata u Palestinskoj enklavi. Upitan vjeruje li da će Trumpov plan uspjeti, Canawati je odgovorio:
"Da. Kao Palestinci uvijek imamo velike nade da svako rješenje koje nas može učiniti da se osjećamo kao ljudi u svetoj zemlji, svaka intervencija bilo kojeg predsjednika je cijenjena i potrebna.
Ono čemu svjedočimo u Gazi, genocid koji se događa u Gazi, ubojstva mnogih žena i djece, do toga da su brojna naselja srušena i razorena... Moramo postići trenutni prekid vatre i molimo se i nadamo se pravom i pravednom miru. Gajimo velike nade u vezi ovog najnovijeg plana predsjednika Trumpa."
Misli li da je plan moguće realizirati, s obzirom na izjave izraelskog premijera Netanyahua kako "neće biti palestinske države":
"On može govoriti što god želi, ali jedini način da postignemo pravi i pravičan mir je to da Palestinci dobiju svoju državu, oni imaju pravo na samoodređenje, mislim da je to jedini način na koji možemo postići mir između ova dva naroda, ove dvije nacije", naglašava Canawati.
S obzirom na to da Trumpov plan ne spominje Zapadnu obalu, Canawati je dodao:
"Zapadna obala je jedan entitet, povezana je s Gazom, kao Palestinci, mi ne radimo razliku između Gaze i Zapadne obale, nakon sporazuma iz Osla, sve je jasno što je naše, a što nije. Iako oni to ne spominju, Zapadna obala je dio palestinske države."
Dvodržavno rješenje i - jedna država
Hrvatski sabor glasao je protiv priznanja Palestine, što je Canawati komentirao:
"Ne trebamo nikoga da nam kaže da postojimo ili ne. Jer mi smo ovdje, živi smo, mi smo živo kamenje Svete zemlje, mi smo autohtono stanovništvo tog područja. Zahvaljujući 160 zemalja koje su već priznale palestinsku državu, mi pozivamo i nadamo se da će i 33, 34 preostale zemlje koje čekaju pravi trenutak, priznati Palestinu kao pravu državu", kaže pa dodaje:
"Sve su one za dvodržavno rješenje, ali kako postići dvodržavno rješenje uz samo jednu državu?"
"Ja razumijem da neke zemlje imaju različite odnose s različitim narodima, ali ovdje iz Splita poručujem vam i molim se da će hrvatsko vodstvo dobiti božju providnost i mudrost kako bi mogli utjecati na svoje prijatelje s obje strane."
Komentirao je i dolazak flotile s humanitarnom pomoći:
"Molim se s vama, zapalili smo svijeću za 28 000 ljudi iz 44 države koji su evo sada u Gazi, koji stižu u Gazu, nikada nećemo zaboraviti te junačke pothvate tih ljudi koji su ostavili sve kod kuće i krenuli kako bi pružili pomoć palestinskim očevima, majkama i djeci u ovim katastrofalnim vremenima."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
