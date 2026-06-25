Vjesnik će biti uklonjen do polovice srpnja, slijedi brzi otkup suvlasništva i gradnja novih objekata

Govoreći o zbrinjavanju materijala nastalog rušenjem, Bačić je rekao da je riječ o oko 700 tisuća tona građevinskog materijala koji se razvrstava već na samoj lokaciji. Oko 470 tona materijala koji sadrži azbest izdvojeno je i odvezeno na za to predviđeno odlagalište u Virovitici, dok će se preostali materijal zbrinuti ili ponovno koristiti kao građevinski materijal.