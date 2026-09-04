Na dnevnom redu nalaze se i programi financiranja lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Razmatrat će se i projekti zaštite prirode na Biokovu i u Nacionalnom parku Paklenica, suradnja Hrvatske i Izraela u području zaštite okoliša te izmjene pravila koja uređuju zapošljavanje u državnoj službi.