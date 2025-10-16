Vlada mijenja zakon o vrtićima

Pixabay / Ilustracija

Izmjenama i dopunom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je sa sjednice u četvrtak upućen u saborsku proceduru, u državnom proračunu će i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Izmjenama se, naime, u zakon integrira uredba kojom se reguliralo da se u državnom proračunu osigurava taj novac. Također, predlaže se ukidanje dosadašnje odredbe prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće, naveo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

U praksi je to bilo dovelo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, objasnio je te dodao i da, s obzirom na infrastrukturna ulaganja koja rezultiraju povećanjem kapaciteta u dječjim vrtićima, ta odredba više nije relevantna.

Prednost pri upisu u vrtić proširuje se i na djecu nezaposlenih hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a dodatno se uređuje i mogućnost zapošljavanja u vrtićima učiteljima koji završe posebni program na visokom učilištu i steknu odgojno-obrazovne kompetencije za rad u predškolskim ustanovama..

Također, preciznije se definira postojeća odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom će se omogućiti roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavanje u dječjim vrtićima.

U drugo čitanje u Sabor upućen paket izmjena „pravosudnih” zakona radi ulaska u OECD

U drugo saborsko čitanje Vlada je sa sjednice uputila paket konačnih prijedloga zakona iz područja pravosuđa koji se mijenjaju radi ulaska Hrvatske u OECD, a među njima i izmjene i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojima se uz ostalo propisuju rokovi za žurno vođenje sudskih postupka.

„Dakle, odgovor na tužbu u roku od 15 dana, za održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana”, naveo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Istaknuo je i da se povećavaju gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju – do 100.000 eura za pravnu osobu i do 15.000 eura za fizičku osobu obrtnika te 6 tisuća eura za fizičku osobu.