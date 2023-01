“Vlada pokušava svaliti krivnju na trgovce, a zapravo krije svoje neuspjehe”

Podijeli :

Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Euro nam je stigao, a s njime i dugo najavljivana poskupljenja. Građani se žale na brojne proizvode čija je cijena skočila od 1.1.2023., no što kažu obrtnici?

“Ja sam radije zaokruživao tako da mi izađe manje”, rekao je Vilim Bujević, obrtnik i predsjednik Udruženja obrtnika Split.

Vilimov obrt na istoj je lokaciji više od dva desetljeća i s guštom otvara vrata svog obrta i u Novoj godini. Za razliku od nekih, s uvođenjem eura svoju je uslugu pojeftinio. 20 komada fotografija prije su koštale 20 kuna ili 2,65 eura, a sada 11 lipa manje – odnosno 2 eura i 64 centa.

“Uopće mi je nepojmljivo da zaokružujem na više jer znam u kojoj smo situaciji svi zajedno. Naravno da sam razočaran što čujem i vidim da veliki trgovački lanci pod pričom nekih zaokruživanja rade nešto šta ne bi trebali raditi”, rekao je.

Da to trgovci ne bi smjeli raditi i loviti u mutnome obzirom da su i prije uvođenja eura podignuli cijene, mišljenja je struka.

“Ovo što Vlada potencira je jedna vrsta populizma gdje pokušava svaliti krivnju prije svega na trgovce, a zapravo prikriti neuspjehe ekonomskih politika u proteklim desetljećima. Pri tome trgovci kao biblijski krivci su djelomično krivi, potpuno se zanemaruju proizvođači, distributeri, svi oni dižu cijene, a na trgovcima koji su najizloženiji prema građanima se svalio sav bijes”, kaže Željko Garača, profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Nakon prijetnji ministra Filipovića crnim listama, iz udruženja trgovaca pri HGK pozdravljaju današnju odluku Vlade da svi oni koji su povisili cijene protivno Zakonu o uvođenju eura revidiraju maloprodajne cijene tako da budu jednake onima koje su vrijedile 31. prosinca 2022.

“Na taj način će se pokazati da trgovci nisu prevaranti i lopovi. Mislim da svatko tko je stvarno iskoristio konverziju kune u euro da bi nešto ekstra zaradio mora biti sankcioniran. Ja sam uvjeren da takvih slučajeva, neću reći neće uopće biti, možda netko je odlučio nešto probat, ali ne vjerujem da će toga biti puno”, rekao je Ivica Katavić, predsjednik Udruženja trgovaca pri HGK.

Dio građana pozdravlja Vladinu odluku vraćanja cijena na staro. “Da, i to ne one od prije Nove godine nego malo ranije, jer budimo iskreni najmanje pola godine oni dižu polako svako malo polako dižu cijenu”, smatra Ago iz Zagreba.

“O tome je trebalo misliti prije 30-ak i nešto godina. Ovo je tržište, ako možeš platit priuštit ćeš si, ako ne možeš, okreni se i odi dalje”, kaže njegov sugrađanin Nikola.

Je li Vlada napravila sve da ne bi došlo do poskupljenja isključivo zbog eura? “Pa samo pogledajte brojke migracija naše, pa onda zaključite sami”, kaže Garača.

Vladina mjera neće polučit neki veći rezultat, smatra ovaj ekonomski stručnjak. “Mislim da će jako mali dio proizvoda morati biti vraćen, jer mislim da se više radi o incidentima nego o pravilu u ponašanju trgovaca, a ako se to i desi 1. veljače nas čeka novi poskupljenja, tako da je ovo jedna galama bez da će imati stvarni učinak”, rekao je.

I ako ima lovaca u mutnom, to su pojedinci, smatra i Bujević. “Nađu se jedan, dva kolege možda koji su izgubili busolu, ali nećemo valjda cijele branše kriviti. Prema tome mi smo za to da se one koji rade krivo, ako treba i javno sankcionira, zašto ne, dapače”, dodaje.

U posljednja dva dana u 306 nadzora utvrđeno je 96 lovaca u mutnom, s obzirom na pritužbe i najavljene inspekcije, ta će brojka zasigurno porasti.

