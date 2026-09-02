Vladislav Veselica iznenada podnio ostavku u Upravi Janafa

NIS je i dalje pod američkim sankcijama, zbog čega mu se dozvole za uvoz nafte putem Jadranskog naftovoda produljuju periodično. S druge strane, Janaf je ovog ljeta s MOL-om napokon potpisao ugovor o transportu nafte. Time su, kako se navodi, otklonjene ranije primjedbe mađarske kompanije o previsokim tarifama za transport i nedostatnim kapacitetima Janafa.