NAKON 7 GODINA MANDATA
Vladislav Veselica iznenada podnio ostavku u Upravi Janafa
Vladislav Veselica odlazi iz Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf) nakon gotovo sedam godina provedenih na toj funkciji.
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Podnio je ostavku, a mandat člana Uprave prestaje mu 30. rujna ove godine, objavio je Janaf. Iz kompanije su poručili da će javnost pravodobno obavijestiti o svim daljnjim relevantnim informacijama vezanima uz njegov odlazak, piše Jutarnji list.
Veselica je član UpraveJanafa od veljače 2020. godine. Tijekom njegova mandata kompanija je, navodi se, znatno povećala prihode i profitabilnost poslovanja, unatoč izazovima poput američkih sankcija uvedenih Naftnoj industriji Srbije (NIS), jednog od glavnih poslovnih partnera Janafa, kao i odluke mađarskog MOL-a da prošle godine ne potpiše uobičajeni ugovor o transportu nafte.
NIS je i dalje pod američkim sankcijama, zbog čega mu se dozvole za uvoz nafte putem Jadranskog naftovoda produljuju periodično. S druge strane, Janaf je ovog ljeta s MOL-om napokon potpisao ugovor o transportu nafte. Time su, kako se navodi, otklonjene ranije primjedbe mađarske kompanije o previsokim tarifama za transport i nedostatnim kapacitetima Janafa.
Veselica je pritom bio glavni pregovarač Janafa s MOL-om i drugim poslovnim partnerima.
Prema neslužbenim informacijama, ostavku je obrazložio osobnim razlozima. Izvori bliski odlazećem članu Uprave ističu da je, osim rasta prihoda i dobiti kompanije od 2020. godine do danas, pridonio i njezinoj transformaciji prema poslovanju u području obnovljivih izvora energije.
Nakon Veseličina odlaska, odnosno od 30. rujna, Janafom bi trebala upravljati dvočlana Uprava koju čine predsjednik Uprave Stjepan Adanić i član Uprave Ivan Barbarić.
Njihove mandate Vlada redovito produljuje na razdoblja od šest mjeseci. Posljednja odluka o produljenju mandata Adaniću i Barbariću donesena je 9. travnja, što znači da im mandati istječu početkom listopada.
Neovisno o Veseličinu odlasku, izgledno je da će Adaniću i Barbariću mandati u Upravi Janafa ponovno biti produljeni.
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