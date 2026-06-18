Vlajčić: Zakonom o veterinarskim lijekovima stroža pravila uporabe antibiotika

"Opskrba lijekovima u RH je u najmanju ruku nedostatna. Iako je sada zakonski olakšana procedura, i dalje je prepušteno volji uvoznika i njihovoj ekonomskoj računici. Tu je i problem pokrivenosti mreže veterinarskih stanica i ljekarni, koja pogotovo na otocima nije dovoljna, a izražavamo i sumnju u kontrolu nabave bezreceptnih lijekova preko interneta s obzirom na to da Državni inspektorat nema ni glavnog državnog inspektora", kazao je te najavio da će njihov Klub o ovom prijedlogu glasati suzdržano.