alarmantna situacija
Vode u Rijeci sve manje, prijeti redukcija, a 40 posto se gubi u sustavu
Fontane bez vode, javne slavina zatvorene, a biljke na javnim površinama kao da je jesen!
Oglas
Nivo izvora Zvir 1 na donjim je granicama. Kako bi se zadovoljile sve potrebe kućanstava, kako na Liburniji, tako i u Riječkom prstenu, aktivirano je i izvorište Zvir 2.
Što se događa iznimno rijetko, no dugotrajna je suša učinila svoje...
A da je situacija ozbiljna potvrđuje i činjenica da se višak vode iz ovog bazena ne prelijeva u korito Rječine, jer viška nema, pa Rijeci prijeti redukcija vode!
"Nitko ne spominje poskupljenje i nitko ne spominje koliko se gubi vode u sustavu. Znači, već godinama pričamo o tome da VIK gubi, vjerojatno, preko 40%. I sad, tko je tu pametan? S tih 40%, svi smo na konju", rekao nam je Vedran iz Rijeke.
Njegova sugrađanka Maja kaže: "Voda je nešto bez čega se ne može, znate. Mislim, rasipati ne, ali nužno. Ne ono, natoči čašu pa još nek' ti kapa".
Branko iz Rijeke se slaže sa svime rečenim i poručuje da discipline među ljudima mora biti.
Međutim, discipline među građanima, čini se, nema jer, od kad su izdana upozorenja za racionalno korištenje vode, potrošnja je pala za manje od jedan posto.
"Znači, uopće nije pala. Gdje smo mi u međuvremenu morali uključiti zadnju operativnu rezervu, izvorište Zvir 2, kako bi uspjeli, ovaj, namiriti sve potrebe u sustavu. Potrebe danas, potrebe u sustavu su 25% veće nego inače prosječna situacija dugi niz godina u ovom ljetnom periodu", navodi Damir Togunjac, direktor VIK-a.
U ovom sušnom razdoblju riječki vodoopskrbni sustav snabdijeva i Liburniju te dio otoka Krka. Pitanje je koliko dugo, ukoliko, u dogledno vrijeme, ne bude konkretnih padalina sustav može izdržati takav pritisak.
"Izvorište Zvir još uvijek ima dovoljne količine vode da snabdije cijeli sustav. Ostali izvori se nalaze u Bakarskom zaljevu i uvalu Martinšćica, postoji opasnost zasoljenja tih izvorišta kod dugotrajne eksploatacije. Tako da, evo, ne znamo", dodao je Togunjac.
Osim građana, pažljivo s vodom moraju i komunalna poduzeća te gospodarski subjekti. Pranje ulica, trgova i drugih javnih površina svedeno je na minimum, ističu u u riječkoj Čistoći.
"Rad KD Čistoća na pranju ulica i javnih površina je smanjen za 90 posto i sveden isključivo na interventna čišćenja frekventnih lokacija. U uvjetima redukcije vode travnjaci se ne zalijevaju, a navodnjavanje se odnosi isključivo na mlada i novoposađena stabla", zaključila je Lucija Ivanek, glasnogovornica Čistoće Rijeka.
Ako se prognoze ne ostvare i oborine izostanu riječka gradska uprava odlučivat će o mogućim dodatnim mjerama.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas