Butković: Ograđivanje plaža više nije moguće, no bilo je po starom zakonu

"Mi smo 2023. godine donijeli novi Zakon o pomorskom dobru u kojem smo isključili mogućnost da se plaže u Hrvatskoj mogu ograđivati. Vi danas, nakon donošenja novog zakona, ne možete dobiti koncesiju i ograditi plažu. Tada (2015.) je to bilo moguće i ugovor je na snazi'', rekao je Butković u izjavi medijima uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.