Vojni analitičar objavio kartu s FlightRadara iznad Poljske: Bilo je vrlo živo

"Noćas je u Poljskoj bilo vrlo živo - zbog ulaska ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor podignuti se poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U stvarnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za nadopunu gorivom, aviona za rano upozorenje, pa i F-35. Bez da itko jamra "ali neprijatelj će sve vidjeti"!", napisao je na Facebooku.

