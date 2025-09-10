Vojni analitičar objavio kartu s FlightRadara iznad Poljske: Bilo je vrlo živo

Poljska je iskoristila oružje kako bi srušila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu, poručilo je rano u srijedu operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga na platformi X.
"Tijekom današnjeg napada Ruske Federacije, koja je ciljala mete u Ukrajini, više je puta upadom dronova povrijeđen naš zračni prostor, kaže se u izjavi. "Na zahtjev operativnog zapovjedništva poljskih Oružanih snaga, upotrijebljeno je oružje, a u tijeku potraga za srušenim metama".
Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su i rasprostranjeni rano u srijedu kako bi čuvali poljski zračni prostor.
O incidentu se oglasio i hrvatski vojni analitičar Igor Tabak.
"Noćas je u Poljskoj bilo vrlo živo - zbog ulaska ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor podignuti se poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U stvarnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za nadopunu gorivom, aviona za rano upozorenje, pa i F-35. Bez da itko jamra "ali neprijatelj će sve vidjeti"!", napisao je na Facebooku.
