Vojni analitičar: "Ukrajinska akcija je briljantno izvedena, ali to nije nova faza rata"

U srijedu ujutro SBU je izvijestio o novoj akciji u kojoj je s više od tonu podvodnog eksploziva oštećen Krimski most. No, bez obzira na napade na udaljene vojne baze diljem Rusije i novu diverziju na Krimskom mostu, Ogorec smatra da to ne znači novu fazu rata u Ukrajini.