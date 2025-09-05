Vukovarski DP žestoko napao Pavličeka: Što su napravili osim oduzeli besplatne vrtiće?

DP-ovci navode da je od rujna novi direktor Komunalca sebi povećao plaću za “samo” 1.600 eura mjesečno, dok će novo radno mjesto zamjenika direktora biti plaćeno čak 900 eura više nego što je ranije primao tehnički direktor.
"Tri mjeseca mandata aktualne vlasti u Vukovaru nisu donijela apsolutno ništa za građane, osim što su ostali bez besplatnih vrtića. No, zato se itekako radilo u gradskim tvrtkama", poručuju iz Domovinskog pokreta Vukovar, reagirajući na, kako ističu, sramotne poteze u vukovarskom Komunalcu.
Kažu dalje i da će građani Vukovara, kroz račune za odvoz smeća i grobarine, tijekom ovog mandata izdvojiti dodatnih 110.000 eura samo za plaće novog direktora Komunalca i njegovog zamjenika.
"A upravo zbog navodne “teške financijske situacije u gradu”, toj istoj vlasti nije bilo teško ukinuti besplatne vrtiće. Sramotni potezi aktualne vlasti već su u prvih sto dana pokazali da nedostaje znanja i vizije, a da je cilj bio stvoriti Vukovar za Suvereniste, a ne “Vukovar za sve”. Građani Vukovara nisu slijepi", navode u priopćenju.
