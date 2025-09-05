Vukovarski DP žestoko napao Pavličeka: Što su napravili osim oduzeli besplatne vrtiće?

"A upravo zbog navodne “teške financijske situacije u gradu”, toj istoj vlasti nije bilo teško ukinuti besplatne vrtiće. Sramotni potezi aktualne vlasti već su u prvih sto dana pokazali da nedostaje znanja i vizije, a da je cilj bio stvoriti Vukovar za Suvereniste, a ne “Vukovar za sve”. Građani Vukovara nisu slijepi", navode u priopćenju.