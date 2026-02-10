Oglas

sastanak desnih stranaka

"Vukovarska koalicija": Ljevica stvara moralnu paniku i nameće protuustaški egzorcizam

author
Hina
|
10. velj. 2026. 19:50
Zlatko Hasanbegović
Marko Prpic/PIXSELL

Predstavnici stranaka koje čine platformu "Vukovarska koalicija" održali su u utorak u Zagrebu prvi radni sastanak na kojem su dogovorili daljnje jačanje suradnje i povezivanje, te najavili da će im prvi veliki test biti kotarski izbori u Splitu u svibnju.

Oglas

Predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić na konferenciji  za novinare nakon sastanka rekla je kako je riječ o prvom u nizu radnih sastanaka platforme Vukovarska koalicija i najavila da će se sastajati na mjesečnoj bazi. "Dogovorili smo da će se naše županijske organizacije povezati i održavati zajedničke sastanke", kazala je.

Platformu Vukovarska koalicija čine Hrvatska stranka prava, Blok za Hrvatsku, Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.

"U trenucima kada imamo agresivnu i galopirajuću ljevicu koja se ponaša kao u doba najveće diktature Josipa Broza, zabranjuje ljudima što će pjevati i tko će pjevati, zabranjuje ljudima pravo na vlastito mišljenje, što je sve u suprotnosti s demokracijom, smatramo da su ove četiri suverenističke i konzervativne stranke nužno potrebne hrvatskom narodu”,  poručio je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista.

Istaknuo je da su programi četiriju stranaka gotovo identični i da će prvi veliki test biti kotarski izbori u Splitu u svibnju, te očekuju odličan rezultat. 

Pavliček je dodao i da očekuje da se koaliciji pridruže istaknuti pojedinci sličnog svjetonazora.

Radić: TemE sastanka funkcioniranje koalicije, programi i mogući referendumi

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić kazao je da su na sastanku razgovarali o funkcioniranju koalicije, načinu rada, programima i mogućim referendumima, kao što je referendum o zaštiti gotovinskog novca.

Osvrnuo se i na doček rukometaša u Zagrebu i nastup pjevača Marka Perkovića Thompsona, podsjetivši da su jedine stranke koje su podržale Mariju Selak Raspudić na lokalnim izborima u drugom krugu u Zagrebu stranke Vukovarske koalicije.

"Svi koji sada galame da je Tomislav Tomašević ovakav ili onakav, ne znam što su mislili. Da su je podržali kolege iz HDZ-a i Mosta mislim da bi imala puno veće šanse. Gledajući samo sebe i svoj uski stranački interes, Hrvatska neće stići daleko”, poručio je Radić.

Hasanbegović: Živimo u društvu kratkog pamćenja

Predsjednik stranke Blok za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović ustvrdio je da živimo u društvu kratkog pamćenja i da je kruna toga "Ova psihoza, vrijednosno-identitetska moralna panika koja je nastupila agresivnim nastupom takozvane ljevice, neojugoslavenskih krugova, koji su pokušali iskoristiti jedan široki društveno-glazbeni fenomen kako bi na njemu parazitirali”.

Dodajući da ljevica stvara "moralnu paniku i nameće protufašistički i protuustaški egzorcizam”, Hasanbegović je kazao da je u pozadini te psihoze "jedna vrlo bliska, nevidljiva ili vidljiva,  kapilarna suradnja upravo Plenkovićeve Vlade i Možemo!”.

Naglasio je da ovo nije konačni oblik Vukovarske koalicije i da će hrvatski narod na sljedećim izborima imati prigodu birati  predstavnike autentičnog nacionalističkog i suverenističkog bloka bez kojeg, tvrdi, neće moći biti buduće hrvatske Vlade.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Blok za Hrvatsku Dom i Nacionalno okupljanje Vukovarska koalicija Zlatko Hasanbegović domino hrvatska stranka prava hrvatski suverenisti marijan pavliček marina logarušić mario radić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ