"Vukovarska koalicija": Ljevica stvara moralnu paniku i nameće protuustaški egzorcizam

Predstavnici stranaka koje čine platformu "Vukovarska koalicija" održali su u utorak u Zagrebu prvi radni sastanak na kojem su dogovorili daljnje jačanje suradnje i povezivanje, te najavili da će im prvi veliki test biti kotarski izbori u Splitu u svibnju.
Predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić na konferenciji za novinare nakon sastanka rekla je kako je riječ o prvom u nizu radnih sastanaka platforme Vukovarska koalicija i najavila da će se sastajati na mjesečnoj bazi. "Dogovorili smo da će se naše županijske organizacije povezati i održavati zajedničke sastanke", kazala je.
Platformu Vukovarska koalicija čine Hrvatska stranka prava, Blok za Hrvatsku, Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.
"U trenucima kada imamo agresivnu i galopirajuću ljevicu koja se ponaša kao u doba najveće diktature Josipa Broza, zabranjuje ljudima što će pjevati i tko će pjevati, zabranjuje ljudima pravo na vlastito mišljenje, što je sve u suprotnosti s demokracijom, smatramo da su ove četiri suverenističke i konzervativne stranke nužno potrebne hrvatskom narodu”, poručio je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista.
Istaknuo je da su programi četiriju stranaka gotovo identični i da će prvi veliki test biti kotarski izbori u Splitu u svibnju, te očekuju odličan rezultat.
Pavliček je dodao i da očekuje da se koaliciji pridruže istaknuti pojedinci sličnog svjetonazora.
Radić: TemE sastanka funkcioniranje koalicije, programi i mogući referendumi
Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić kazao je da su na sastanku razgovarali o funkcioniranju koalicije, načinu rada, programima i mogućim referendumima, kao što je referendum o zaštiti gotovinskog novca.
Osvrnuo se i na doček rukometaša u Zagrebu i nastup pjevača Marka Perkovića Thompsona, podsjetivši da su jedine stranke koje su podržale Mariju Selak Raspudić na lokalnim izborima u drugom krugu u Zagrebu stranke Vukovarske koalicije.
"Svi koji sada galame da je Tomislav Tomašević ovakav ili onakav, ne znam što su mislili. Da su je podržali kolege iz HDZ-a i Mosta mislim da bi imala puno veće šanse. Gledajući samo sebe i svoj uski stranački interes, Hrvatska neće stići daleko”, poručio je Radić.
Hasanbegović: Živimo u društvu kratkog pamćenja
Predsjednik stranke Blok za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović ustvrdio je da živimo u društvu kratkog pamćenja i da je kruna toga "Ova psihoza, vrijednosno-identitetska moralna panika koja je nastupila agresivnim nastupom takozvane ljevice, neojugoslavenskih krugova, koji su pokušali iskoristiti jedan široki društveno-glazbeni fenomen kako bi na njemu parazitirali”.
Dodajući da ljevica stvara "moralnu paniku i nameće protufašistički i protuustaški egzorcizam”, Hasanbegović je kazao da je u pozadini te psihoze "jedna vrlo bliska, nevidljiva ili vidljiva, kapilarna suradnja upravo Plenkovićeve Vlade i Možemo!”.
Naglasio je da ovo nije konačni oblik Vukovarske koalicije i da će hrvatski narod na sljedećim izborima imati prigodu birati predstavnike autentičnog nacionalističkog i suverenističkog bloka bez kojeg, tvrdi, neće moći biti buduće hrvatske Vlade.
