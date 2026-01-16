Grad Zagreb povećao iznos za financiranje udruga, Dinamu 1.769.225 eura

"Jutarnji list" objavio je da je Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju. Najizraženiji rast je, navode, u kulturnom resoru i koncentriran je na nekoliko primjera, pa tako primanja udruge Domino rastu na 62.000 u 2022., 94.000 u 2023. i 228.000 eura u 2024., a kumulativno riječ je o povećanju od gotovo 800 posto. Sličan obrazac navode i za Multimedijalni institut te Kontejner - biro suvremene umjetničke prakse, a ističu i produkcijsku kuću Factum.