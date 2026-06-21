Srpsko narodno vijeće:
FOTO / U Zagrebu ponovno osvanuli grafiti s pozivom na ubojstvo Milorada Pupovca
Zidovi pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli su u subotu s izravnom prijetnjom, odnosno pozivom na ubojstvo čelnika Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Ovoga puta u množini, tako da se može odnositi na sve njegove srodnike ili sve koje on u svojem političkom djelovanju predstavlja. I prvi puta samo s nacističkim kukastim križevima kao novi element u porukama mržnje koje se već treći put ove godine odašilju sa zidova pothodnika pored spomenute zagrebačke škole, priopćilo je Srpsko narodno vijeće.
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Kronologija javnog poticanja na mržnju, poticanja na nasilje ili direktno pozivanje na smrt upućenih čelniku Srba u Hrvatskoj duga je i gotovo kontinuirana. Podsjetit ćemo na poruke ispisane na zidovima spomenutog pothodnika i šireg područja tog dijela Zagreba.
Prijetnje smrću Pupovcu, mržnja i veličanje ustaštva i nacizma pojavile su se krajem siječnja, a nepoznati je grafiter tada poručio i da postoje “ustaše Novi Zagreb”.
Isto se ponovilo i u ožujku ove godine. Ista lokacija, pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu, isti poruka, isti potpis. Tada je napisano “Kobre ustaše“, sa stiliziranim ustaškim slovom U i križem iznad, porukom “Ustani Ante“, s istim onim slovom U, nezaobilaznim “Ubij Pupovca“, prekriženim srpom i čekićem uz prijetnje policiji i navijačima Hajduka uz notorno “Za dom spremni“.
Sve ove poruke mržnje u 2026. godini nisu prvi takvi zabilježeni slučajevi u Savskom Gaju, odnosno blizu tamošnje osnovne škole.
U studenom 2021. taj kvart i obližnji mu Remetinec također su bili išarani s tridesetak grafita, sve redom poruka mržnje i prijetnji usmjerenih i tada prema Pupovcu i prema Srbima u Hrvatskoj.
“Ništa od ovoga me nije iznenadilo. Poruke "Ubij Srbina!" već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja“, komentirao je u ožujku predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i nastavio:
“Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovito dobivamo u inboxe ili u komentarima ispod objava o našim aktivnostima. One su, na žalost, dio prisutne kulture mržnje koja se vidi po našim gradskim i drugim javnim prostorima sličnim porukama mržnje kao sto je ustaški pozdrav ZDS i kukasti nacistički križevi. Neke od tih poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara. S takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo očekivati samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo se pitati što sljedeće i tko je sljedeći?”, komentirao je tada predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
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