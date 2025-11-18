Zapovjednik vatrogasaca: Pet puta sam ljude povlačio sa požarišta jer nisam bio siguran hoće li se objekt urušiti

"Požar je zapravo u zadnjoj fazi, odnosno faza dogašivanja je još uvijek u tijeku, ali nažalost stjecajem okolnosti na preporuku statičara morali smo napustiti objekt, tako da sad čekamo da se objekt ohladi pa ćemo sutra pristupiti daljnjem dogašivanju ako će biti potrebno", rekao je Resman
Na terenu 84 vatrogasaca sa 30 vozila
Index je danas razgovarao s Tomislavom Resmanom, zamjenikom zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca.
Resman je opisao kako je intervencija krenula.
"Sinoć kad je to krenulo bilo je na terenu 84 vatrogasca sa 30 vozila. S obzirom da je intervencija bila jako zahtjevna, svakih šest sati smo mijenjali ljude, tako da smo u svakom trenutku imali od 60 do 80 ljudi na terenu."
Ozlijeđenih je, srećom, vrlo malo.
"Imamo srećom samo jednog lakše ozlijeđenog, čovjek je uganuo zglob, ali s obzirom kakav je gore raspored prostorija, svega što je nema po podu, nije ni čudo da se takvo nešto dogodilo, ali gledam srećom samo jedna manja ozljeda."
Najveći izazov vatrogascima bila je sigurnost konstrukcije nebodera, koja je u požaru teško oštećena.
"Vatrogasac sam skoro 30 godina"
"Ja sam vatrogasac skoro 30 godina, od toga sam 20 godina možda i više zapovjednik nekakav, odnosno zapovjednik postrojbe, sad sam zamjenik zapovjednika postrojbe. Nikad nisam ljudima naredio da napuste prostor zato što sam uvijek mislio da se nešto može sigurno odraditi.
Ovo je bio prvi put da sam ja pet puta sam ljude povlačio sa požarišta zato jer nisam bio siguran da hoće se objekt urušiti ili neće. Na kraju sad možda ispalo i dobro da sam povlačio, to sam s razlogom sumnjao kad su mi se sami statičari upozorili na taj problem", rekao nam je.
Opisujući stanje unutrašnjosti nebodera, Resman je bio jasan.
"Jesam, sto puta sam bio gore. Katastrofa je gore. Baš je. Znači to je sve izgorjelo, zidovi su ispucali, nema žbuke, zidovi su pomaknuti, neki su izbijeni, gore krovište, čelične grede su se uvinule. Jako je loše stanje objekta."
