Velika Gorica

Zaštitaru osumnjičenom za silovanje azilantice određen istražni zatvor

author
Hina
|
20. ruj. 2025. 16:32
05.02.2013., Zagreb - Kod Hotela Porin u Sarajevskoj ulici doslo je do masovne tucnjeve imigranata iz Somalije. U tucnjavi je ozlijedjen zastitar. rPhoto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor zaštitaru (1968.) osumnjičenom da je krajem kolovoza silovao stranu državljanku koja traži međunarodnu zaštitu, izvijestio je DORH u subotu.

Odluka o istražnom zatvoru donesena je zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici osnovano sumnja da je okrivljenik 31. kolovoza, za vrijeme obnašanja zaštitarske službe u smještajnom objektu za tražitelje azila na području Zagreba, počinio kazneno djelo silovanja, a žrtva je tražiteljica međunarodne zaštite.

Naime, RTL je dobio dojavu da je žena iz Kirgistana silovana u zagrebačkom prihvatilištu za tražitelje azila Porin te da je navodno riječ o zaštitaru, kao i da to nije prvi slučaj silovanja u tom centru. 

Policija je sinoć potvrdila navod da je provedeno kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode na štetu strane državljanke. 

Također su napomenuli kako ne mogu iznositi više detalja zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije. 

Teme
Policija Velika Gorica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

