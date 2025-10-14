Zastupnici podržali bržu razmjenu dokaza, upozorili na zaštitu osobnih podataka

Ivan Malenica (Klub HDZ-a) objasnio je kako se dosad pri prikupljanju dokaza oslanjalo na međunarodnu pravnu pomoć, dugotrajan i složen proces koji je trajao i do deset mjeseci. EU uredbom, čija provedba se osigurava ovim zakonom, uspostavljaju se dva nova instrumenta pravosudne suradnje, europski nalog za dostavljanje i europski nalog za čuvanje, uz propisane rokove da država treba odgovoriti u roku od 10 dana, a u hitnim slučajevima i do osam sati, dodao je.