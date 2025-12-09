Podignuta optužnica protiv napadača na Melitu Vrsaljko

Manje od mjesec dana prošlo je između podizanja ove optužnice i prvostupanjske presude u prekršajnom postupku o istom događaju u kojem je presuđeno da su i Melita i njen napadač jednako krivi.
Prisila prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa
Na Općinskom sudu u Zadru podignuta je optužnica protiv I-okrivljenog Ivana Vrsaljka zbog kaznenog djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa iz čl. 315 b st. 1 Kaznenog zakona i II-okrivljene Ive Perić zbog kaznenog djela iz članka 139 st. 2 Kaznenog zakona počinjenih na štetu Melite Vrsaljko, novinarke portala Faktograf i Klimatskog portala.
Članak po kojem se tereti Ivan Vrsaljko predviđa: „Tko osobu u obavljanju poslova od javnog interesa ili javnog službenika u obavljanju javne službe silom ili prijetnjom da će izravno upotrijebiti silu spriječi u obavljanju poslova od javnog interesa ili javne službe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“
Članak po kojem se tereti njegova kći Iva Perić odnosi se na ozbiljne prijetnje smrću ili nanošenjem teških tjelesnih ozljeda, a također predviđa kaznu do tri godine zatvora.
Optuženi se terete za događaje koji su zbili u ljeto prošle godine. Melita Vrsaljko, zajedno sa snimateljem, pokušala je napraviti prilog o ilegalnom deponiju smeća u Nadinu kada ih je na javnoj površini najprije verbalno pa potom i fizički napao Ivan Vrsaljko, vlasnik zemljišta kojeg su namjeravali snimiti. Napadač joj je pokušao oteti mobitel, od čega se Melita pokušavala obraniti.
Dan nakon napada Ivana Vrsaljka, Meliti je u njen vlastiti dom upala kći napadača, fizički nasrnula na nju i počela je gušiti, pokušavajući joj oduzeti mobitel na kojem se nalazila snimka napada od dana ranije.
Motiv napada - novinarski rad
Iako dijele prezime i u daljnjem su srodstvu, Melita Vrsaljko nema nikakve privatne kontakte s osobama koje su je napale. Motiv napada je njen novinarski rad, tj. pokušaj da se prikrije lokacija deponija u nastajanju na zemljištu kojim se koristi ova obitelj.
Zanimljivo je kako je manje od mjesec dana prošlo između podizanja ove optužnice i prvostupanjske presude u prekršajnom postupku o istom događaju u kojem je sutkinja Maria Stopfer Mišetić početkom studenog presudila da su i Melita Vrsaljko i njen napadač Ivan Vrsaljko jednako krivi za kršenje javnog reda i mira.
Cilj - zastrašivanje i ušutkavanje
Cilj oba napada bio je spriječiti je u novinarskom radu, ali i zastrašiti i ušutkati – što su otac i kći pokušali fizičkim nasiljem, prijetnjama, oduzimanjem opreme te uznemiravanjem pozivima i porukama. Uz prekršajni postupak koji je, prvostupanjski, završio nepovoljnom presudom koju su osudile novinarske organizacije, Melita Vrsaljko je, uz podršku udruge Faktograf, privatno kazneno prijavila svoje napadače.
Da je prekršajni postupak tekao u krivom smjeru, potvrđuje i ova optužnica podignuta krajem studenog koja konačno taj napad stavlja u kontekst napada na novinara tijekom obavljanja službene dužnosti, piše Faktograf.
