Podignuta optužnica protiv napadača na Melitu Vrsaljko

Optuženi se terete za događaje koji su zbili u ljeto prošle godine. Melita Vrsaljko, zajedno sa snimateljem, pokušala je napraviti prilog o ilegalnom deponiju smeća u Nadinu kada ih je na javnoj površini najprije verbalno pa potom i fizički napao Ivan Vrsaljko, vlasnik zemljišta kojeg su namjeravali snimiti. Napadač joj je pokušao oteti mobitel, od čega se Melita pokušavala obraniti.