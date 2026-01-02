Zbog izazivanja eksplozije na školskom igralištu, kažnjen i drugi muškarac (33)

Podsjećamo, policija je već ranije provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog počinjenoga prekršaja opisanog u članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te je po dovršenom prekršajnom postupku pravomoćnom presudom proglašen krivim te mu je izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.500 eura.