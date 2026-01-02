Zbog izazivanja eksplozije na školskom igralištu, kažnjen i drugi muškarac (33)

Snažna eksplozija uzdrmala je građane zagrebačke Trešnjevke, gdje je na dvorište ispred osnovne škole u Novoj cesti postavljena snažna pirotehnička naprava koja je eksplodirala nešto prije 23 sata, 30. prosinca. Oba muškarca, u dobi od 34 i 33 godine, uhitila je policija.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog počinjenoga prekršaja opisanog u članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a za kojega je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je zajedno sa 34-godišnjakom aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu.
Uz optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja 33-godišnjak je prepraćen na Općinski Prekršajni sud u Zagrebu gdje je po dovršenom prekršajnom postupku pravomoćnom presudom proglašen krivim te mu je izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 4.000 eura.
Podsjećamo, policija je već ranije provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog počinjenoga prekršaja opisanog u članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te je po dovršenom prekršajnom postupku pravomoćnom presudom proglašen krivim te mu je izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.500 eura.
