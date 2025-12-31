Muškarac (34) proglašen krivim zbog eksplozije na Trešnjevci

Jučer 29. prosinca oko 22.45 sati na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, počinitelji su ulili u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili otvorenim plamenom uslijed čega je došlo do eksplozije.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog počinjenoga prekršaja opisanog u članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Naime, 34-godišnjak je narušavao javni red i mir na način da je na igralištu aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu sastavljenu od dva plastična spremnika- kanistera ispunjena nepoznatom zapaljivom tekućinom, a koji su potom zapaljeni pirotehničkim sredstvom. Zbog navedenog, izbio je veliki otvoreni plamen u obliku "gljive" te je izazvana izrazito glasna detonacija koja je uznemirila veći broj građana.
Uz optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja 34-godišnjak je prepraćen na Općinski Prekršajni sud u Zagrebu gdje je po dovršenom prekršajnom postupku pravomoćnom presudom proglašen krivim te mu je izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.500 eura.
