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ODLUKA VLADE

Zbog smrti Miše Kovača za sutra proglašen Dan nacionalne sućuti

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Hina
|
02. stu. 2026. 13:07
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Mišo Kovač
Miroslav Lelas/PIXSELL

Vlada je utorak, 3. studenoga proglasila Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene.

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Dan nacionalne sućuti obilježit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

Za razliku od Dana žalosti, koji zahtijeva otkazivanje svih zabavnih i kulturnih priredbi te prilagodbu radijskog i televizijskog programa, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih manifestacija i koncerata, stoji u Vladinu priopćenju.

Vlada je Odluku kojom se utorak, 3. studenoga 2026. proglašava Danom nacionalne sućuti donijela u ponedjeljak, na telefonskoj sjednici.

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Teme
dan nacionalne sućuti mišo kovač odluka vlada

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