Zbog vjetra u prekidu dvije katamaranske linije, moguća i kašnjenja trajekata

Zbog loših uvjeta u prekidu su dvije katamaranske linije.
Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linije Korčula - Hvar - Split, Ubli - Vela Luka - Hvar - Split te Pula - Zadar - Pul.
Trajekt na liniji Split - Vela Luka - Ubli će nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljavati u 12 sati, umjesto u 13 sati.
Iz luke Split isplovit će u 17 sati umjesto u 18 sati.
