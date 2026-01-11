Oglas

javlja jadrolinija

Zbog vjetra u prekidu dvije katamaranske linije, moguća i kašnjenja trajekata

author
N1 Info
|
11. sij. 2026. 09:02
nevrijeme na moru, oblačno vrijeme
N1

Zbog loših uvjeta u prekidu su dvije katamaranske linije.

Zbog vjetra u prekidu je ﻿katamaranska linije Korčula - Hvar - Split, ﻿Ubli - Vela Luka -  Hvar - Split te Pula - Zadar - Pul.

Trajekt na liniji Split - Vela Luka - Ubli će nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljavati u 12 sati, umjesto u 13 sati.

Iz luke Split isplovit će u 17 sati umjesto u 18 sati.

Teme
jadrolinija katamaran red plovidbe

