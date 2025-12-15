Želite unajmiti stan u Zagrebu? Evo što ćete morate dokazati, u Europi je to praksa, a sve češće se traži i u Hrvatskoj

"Većina traži da se ugovor solemnizira kod javnog bilježnika i da se u njega uvrste ovršne klauzule koje najmodavcu omogućuju naplaćivanje bilo kakvih dospjelih potraživanja, kao što su najamnina ili režije, te da može stupiti u posjed neposredno izvansudskim putem. To je vrlo stroga forma ugovora. Najmoprimac potpisivanjem takvog ugovora dopušta da ga se može ovršiti za neplaćena potraživanja. S druge strane, ako netko treba useliti u vašu nekretninu, to može značiti da vi nepoznatoj osobi dajete možda nešto najvrjednije što imate u životu. Vi kao najmoprimac morate razumjeti da vlasnik treba i mora znati tko je on", precizira.