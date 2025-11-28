Upravo na taj oglas, javilo se više osoba kojima je osumnjičeni, prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novčane iznose za najam stana u iznosima od 300 do 900 eura. Oštećeni, kada su kasnije došli do stana, zatekli su zaključana vrata te od stvarnog vlasnika došli do znanja da se stan ne iznajmljuje dugoročno i da su prevareni.