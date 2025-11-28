O slučaju prijevare s najmom stanova u Zagrebu kojeg je razotkrila naša reporterka Katarina Plantak, oglasila se i zagrebačka policija
Podsjećamo, raspetljava se slučaj kojeg je razotkrila naša reporterka Katarina Plantak, a muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, koji je prevario desetak građana je jučer uhićen i pod nadzorom policije.
Kako danas javljaju iz policije, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad državljaninom Bosne i Hercegovine starosti 48-godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu više fizičkih osoba.
Sumnja se da je osumnjičeni počinio ukupno 9 kaznenih djela prijevara od kojih su dvije u pokušaju, na način da je 18. studenoga 2025. preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na području Trešnjevke, a zatim fotografirao unutrašnjost stana i koristeći fotografije kreirao oglas u aplikaciji kako iznajmljuje navedeni stan na dugoročno vrijeme za iznos od 450 eura mjesečno u kojem je objavio i broj mobitela radi komunikacije.
Upravo na taj oglas, javilo se više osoba kojima je osumnjičeni, prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novčane iznose za najam stana u iznosima od 300 do 900 eura. Oštećeni, kada su kasnije došli do stana, zatekli su zaključana vrata te od stvarnog vlasnika došli do znanja da se stan ne iznajmljuje dugoročno i da su prevareni.
Ukupna materijalna štete pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 5.500 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu, javlja PU zagrebačka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
