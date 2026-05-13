Državna tajnica: Na roditeljima je odluka koliko će djece imati, na nama je da im omogućimo sigurnost

Državna tajnica u Ministarstvu demografije Željka Josić u Studiju uživo kod naše Tine Kosor Giljević komentirala je demografske trendove u Hrvatskoj.
Istaknula je veliku većinu naše djece rađaju visokoobrazovane majke. "Postotak onih majki koje su niskog obrazovanja ili bez osnovne škole je iznimno mali. Danas je praktički svaka druga žena visokoobrazovana, dok svaki treći muškarac ima više ili visoko obrazovanje. Žene su, recimo, tu utrku s muškarcima dobile već negdje 1980-ih godina", kazala je i dodala da je više od 80 posto majki stalno zaposlene. Danas je, naglasila je, postotak žena koje ovise o svojim partnerima iznimno nizak.
Vlada, poručila je Josić, u zadnjih deset godina nije povećala samo rodiljne naknade. Na povećanje naknade, kaže, išlo se da roditelji osjećaju tu sigurnost i da se ne moraju brinuti o onih drugih šest mjeseci, da će njihova primanja biti značajno manja za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta.
"Došli smo do toga da naši roditelji mogu praktički u isto vrijeme koristiti roditeljski dopust, biti sa svojim djetetom. Uveli smo očinski dopust i povećali njegovo trajanje", rekla je i dodala da su tom mjerom razmišljali i o partnerskom odnosu, da očevi preuzimaju određenu ulogu u najranijim danima, da ne pada sve na teret majki.
Prošle godine, ističe, bilo je 17 tisuća korisnika očinskog dopusta, a godinu ranije četiri tisuće manje. "Kod mlađih generacija uvodi nas u novi trend, osvještavaju se očevi da su i oni bitni i u prvim danima života", rekla je i dodala da se mijenjaju odnosi prema korištenju rodiljnih i roditeljskih potpora, prema korištenju samog očinskog dopusta.
Njihova istraživanja, otkriva, kažu da muškarci žele više djece u odnosu na žene, da imamo taj nesrazmjer između broja očekivane djece u odnosu na stvarnost. "Tu je niz raznih faktora koji na to utječu. Uvijek se nešto događa u društvu, od obrazovanja, pronalaženja posla, stambenog zbrinjavanja, plaća, pa i cijele klime u društvu. Čitav niz faktora može utjecati na formiranje obitelji", naglasila je.
Poslodavci se, istaknula je Josić, moraju malo osvijestiti da dolaze nove generacije kojima je jako bitno imati slobodno vrijeme, ne samo za obitelj nego i ako su samci.
"I to utječe na našu kvalitetu života", rekla je pa nabrojala neke od mjera koje koriste poslodavci izabrani kao najbolji.
"Fleksibilnost rada puno znači za naše obitelji, mogućnost rada kod kuće. Neki imaju vlastite vrtiće, drugi plaćaju dadilje ili team buildinge. Tu su nekakva novčana davanja, plaćanje stipendija. Veliki je spektar što su sve poslodavci spremni napraviti za svoje radnike, kako bi, prvenstveno, zadržali kvalitetnog radnika, kako bi se on ugodno osjećao, mogao sigurno obavljati svoj posao. A s druge strane, da mu vrijeme koje provodi s obitelji bude stvarno kvalitetno", naglasila je i dodala da mali i mikro poduzetnici imaju najviše izdavanja za radnike, jer o njima najviše ovise.
"Ako stvaramo kvalitetnije uvjete u društvu i ako stvaramo kvalitetniju klimu, može se puno toga postići u populaciji. Ono što se danas izabire je sigurnost, u svakom aspektu. Što se tiče roditelja, toga hoće li imati jedno, dvoje ili troje djece, to je na njima da odluče, a na nama je da stvorimo takve mjere koje će im omogućiti tu sigurnost", naglasila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
